كارثة في مانشستر يونايتد.. 9 مصابين ولاعبان مبعدان

يسير موسم مانشستر يونايتد من سيئ لأسوأ هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الـ 13 بالدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 نقاط من فوزين و3 خسارات، ويواجه الليلة اختبارا صعبا أمام مضيفه بايرن ميونخ بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وهذه النتائج السيئة بداية الموسم تعدّ صادمة لجماهير "المانيو" التي توسمت خيرا بقدوم المدرب الهولندي إريك تن هاغ، والتعاقدات الجديدة التي كلفت خزينة الفريق عشرات ملايين الدولارات.

ويبدو أن لهذه النتائج والحصيلة الهزيلة أسبابا أخرى غير تراجع مستوى عدد من اللاعبين، وعدم قدرة تن هاغ على تعديل الأوتار خلال سير المباريات، وأبرز هذه الأسباب هي: الإصابات والتوقيفات التي تعصف بالشياطين الحمر.

وتضم قائمة الموقوفين لاعبيْن، والمصابين التسعة:

الموقوفان:

الإنجليزي جادون سانشو بعد سجال مع هاغ، يتدرب بشكل فردي بعيدا عن الفريق الأول، امتثالا لعقوبة تخص انضباطه مع الفريق. وكان هذا المهاجم ادعى على وسائل التواصل أنه أصبح "كبش فداء" بعد استبعاده من تشكيلة الفريق خلال خسارته 1-3 أمام أرسنال في وقت سابق من هذا الشهر. وبدوره، صرح المدرب بأن سانشو استبعد من مباراة أرسنال بسبب أدائه في التدريبات.

البرازيلي أنتوني في إجازة مدفوعة الأجر يدفع فاتورتها مانشستر يونايتد حتى إشعار آخر بعد ادعاءات من سيدات باستخدام العنف، تسببت في استبعاده من قائمة منتخب بلاده. واستبعد اللاعب البالغ 23 عاما من قائمة المنتخب قبل أيام إثر ادعاءات من صديقته السابقة غابرييلا كافالين باستخدامه العنف ضدها أكثر من مرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

المصابون: