قبل بروفيديل لاعب لاتسيو.. حراس مرمى سجلوا أهدافا في دوري أبطال أوروبا

مع انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خطف إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الأنظار بلقطة تاريخية ستخلد في أذهان عشاق نادي العاصمة الإيطالية خاصة ومحبي كرة القدم عامة.

بروفيديل سجّل هدفا قاتلا في الدقيقة 95 منح من خلاله فريقه لاتسيو هدف التعادل في شباك نظيره يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، ليستأثر باهتمام الصحافة العالمية بسبب طريقة ووقت تسجيل الهدف.

وترك بروفيديل مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد حصول لاتسيو على ركلة ركنية، ليوجد في منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، وبعد أن وصلت الكرة إلى زميله لويس ألبيرتو، انسل الحارس الإيطالي خلف مدافعي الفريق الضيف وحوّل عرضية زميله برأسه إلى الشباك بطريقة مذهلة، ليمنح فريقه نقطة التعادل وسط فرحة عارمة في ملعب الأولمبيكو.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بروفيديل (29 عاما) بات رابع حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الأبطال، مضيفة أنه فعل ذلك في أول ظهور له في أمجد البطولات الأوروبية.

حراس مرمى سجلوا أهدافا في دوري الأبطال

هانس-يورغ بوت

هو أكثر حراس المرمى تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ هز الشباك 3 مرات مع 3 أندية مختلفة، هي هامبورغ وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ، واللافت أن جميعها جاءت من ضربة الجزاء في شباك فريق واحد وهو يوفنتوس الإيطالي.

Goalkeepers to Score in the UEFA Champions League Jörg Butt – Hamburg vs. Juventus: 13 September 2000

Jörg Butt – Bayer Leverkusen vs. Juventus: 12 March 2002

Jörg Butt – Bayern Munich vs. Juventus: 8 December 2009

Sinan Bolat – Standard Liège vs. AZ: 9 December 2009

Vincent… — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 19, 2023

أول أهداف بوت جاء مع هامبورغ يوم 13 سبتمبر/أيلول 2000 في الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2000-2001، والثاني سجله مع باير ليفركوزن يوم 12 مارس/آذار 2002 في الدور الثاني من مرحلة المجموعات، أما الثالث فأحرزه مع بايرن ميونخ في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2009 في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول.

سينان بولات

على طريقة بروفيديل، أنقذ سينان بولات فريقه السابق ستاندر دو لييج البلجيكي من الخسارة أمام ضيفه إي زد ألكمار الهولندي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009، والذي كان متأخرا في النتيجة 1-صفر حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة الخامسة بعد التسعين، احتسب الحكم خطأ لصالح الفريق البلجيكي، ليترك بولات مرماه ويقتحم منطقة جزاء ألكمار، فيرتقي فوق الجميع ويحوّل الكرة برأسه إلى الشباك أعلى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الهولندي.

فنسنت إنياما

في 29 سبتمبر/أيلول 2010 احتسب الحكم الإنجليزي هاوارد ويب ركلة جزاء لهبوعيل تل أبيب، الذي سنحت له الفرصة لتقليص فارق 2-صفر أمام أولمبيك ليون.

🇳🇬 Vincent Enyeama becomes the third goalkeeper to score in the Champions League 🧤#UCL pic.twitter.com/u24jZJeYvO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 1, 2021

تقدّم الحارس النيجيري إنياما وسدّد بنجاح ليقلّص الفارق إلى 2-1، لكن فريقه خسر المباراة 3-1، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.