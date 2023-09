قبل بروفيديل لاعب لاتسيو.. حراس مرمى سجلوا أهدافا في دوري أبطال أوروبا

مع انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خطف إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الأنظار بلقطة تاريخية ستخلد في أذهان عشاق نادي العاصمة الإيطالية خاصة ومحبي كرة القدم عامة.

بروفيديل سجّل هدفا قاتلا في الدقيقة 95 منح من خلاله فريقه لاتسيو هدف التعادل في شباك نظيره يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، ليستأثر باهتمام الصحافة العالمية بسبب طريقة ووقت تسجيل الهدف.

وترك بروفيديل مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد حصول لاتسيو على ركلة ركنية، ليوجد في منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، وبعد أن وصلت الكرة إلى زميله لويس ألبيرتو، انسل الحارس الإيطالي خلف مدافعي الفريق الضيف وحوّل عرضية زميله برأسه إلى الشباك بطريقة مذهلة، ليمنح فريقه نقطة التعادل وسط فرحة عارمة في ملعب الأولمبيكو.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بروفيديل (29 عاما) بات رابع حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الأبطال، مضيفة أنه فعل ذلك في أول ظهور له في أمجد البطولات الأوروبية.

هو أكثر حراس المرمى تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ هز الشباك 3 مرات مع 3 أندية مختلفة، هي هامبورغ وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ، واللافت أن جميعها جاءت من ضربة الجزاء في شباك فريق واحد وهو يوفنتوس الإيطالي.

Goalkeepers to Score in the UEFA Champions League

Jörg Butt – Hamburg vs. Juventus: 13 September 2000

Jörg Butt – Bayer Leverkusen vs. Juventus: 12 March 2002

Jörg Butt – Bayern Munich vs. Juventus: 8 December 2009

Sinan Bolat – Standard Liège vs. AZ: 9 December 2009

Vincent…

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 19, 2023