فوز النصر والعين وتعادل الدحيل وخسارة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

حقق النصر السعودي فوزا ثمينا على مضيفه برسيبوليس الإيراني بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في حين استهل العين الإماراتي مشواره بتحقيق نتيجة عريضة على مضيفه باختاكور الأوزبكي 3-صفر.

سجل هدفي النصر عبد الرحمن غريب (62) ومحمد قاسم (72)، ليتصدر الفريق صدارة المجموعة الخامسة برصد 3 نقاط، تاركا المركز الثاني للدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي اللذين تعادلا من دون أهداف.

وبعد مرور 6 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب بيرسيبوليس ميلاد سارلاك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (52)، فكانت نقطة التحول في المباراة.

استغل النصر النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عندما تلقى عبد الرحمن غريب كرة عرضية صوبها قوية داخل المرمى بعد ارتطامها بأحد مدافعي الفريق الإيراني (62).

وواصل النصر اندفاعه نحو الهجوم وعزز تقدمه بهدف ثان عندما مرر غريب كرة لمحمد قاسم صوبها قوية في سقف المرمى (72).

وفي المجموعة ذاتها، اكتفى الدحيل القطري بالتعادل السلبي مع مضيفه الاستقلال الطاجيكي.

وفرّط بطل الدوري القطري بفوز كان في المتناول بعدما فرض أفضليته الكبيرة على مجريات المباراة مجبرا صاحب الأرض على الدفاع والاعتماد على المرتدات التي لم تثمر عن أي تهديد حقيقي.

واستهل العين الإماراتي بطل نسخة 2003 ووصيف 2005 عودته الى دوري أبطال آسيا بعد غياب دام عامين بفوز كبير على مضيفه باختاكور الأوزبكستاني 3-صفر في طشقند في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل التوغولي لابا كودجو (11 و66) وخالد البلوشي (25) أهداف العين.

وتصدر العين -الذي غاب عن آخر نسختين وفشل في التأهل إلى دور المجموعات منذ 2018- ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن آهال التركماني الفائز على ضيفه الفيحاء السعودي 1-صفر.

وافتتح الضيف التسجيل مبكرا بعدما تسلم نجم المباراة كودجو عرضية بندر الأحبابي وهرب من رقابة المدافع دوستونبيك ووضع الكرة في شباك سنجر كوفاتوف (11).

وأهدر كودجو فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما سدد تمريرة الباراغواياني الياخاندرو روميرو (كاكو) إلى جانب القائم (23).

لكن المهاجم التوغولي عوض باستخلاص كرة من وسط الملعب ولعب دور صانع الألعاب عندما مرر كرة جاهزة الى البلوشي سددها في شباك كوفاتوف (25).

وتابع العين أفضليته الواضحة وأهدر (كاكو) انفرادا تاما بعدما سدد بتمريرة من كودجو إلى جانب القائم (28).

وسجل كودجو الهدف الثالث للعين والشخصي الثاني بعد تمريرة من الكوري الجنوبي بارك يونغ- وو (66).

وخسر الفيحاء أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، عندما سقط أمام مضيفه آهال بهدف سجله إلمان تاجاييف في الدقيقة 51.