غوارديولا يقر: مانشستر سيتي في أزمة

أقر بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي) إن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.

وخرج سيلفا نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على رد ستار بلغراد الصربي بافتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

ويغيب عن "السيتي" للإصابة كل من: كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش.

وأضاف غوارديولا "لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحا في المباريات المقبلة".

وتابع "نحن في أزمة ولن أقول: يا إلهي لدينا إصابات. ولكن التعامل مع 5 لاعبين مهمين أمر صعب".

عقد سيلفا

وكانت وسائل إعلام عالمية كشفت أن عقد البرتغالي الدولي مع "السيتيزنز" يتضمن بندا يسمح له بالرحيل صيف 2024 مقابل نحو 62 مليون دولار، دون أن يتفاوض النادي الراغب بالشراء مع "السيتي".

ومدد سيلفا عقده -الشهر الماضي- مع الفريق الإنجليزي حتى صيف 2026.