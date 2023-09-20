شاهد.. هدف خرافي في وقت قاتل لحارس لاتسيو في مرمى أتلتيكو مدريد

حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع كان أتلتيكو مدريد الإسباني يتجه لفوز أول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن حارس مرمى لاتسيو الإيطالي كان له رأي آخر وأنقذ فريقه من الهزيمة في الوقت القاتل.

ففي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة القارية كان لاعبو "الأتلتي" يتأهبون للاحتفال بفوزهم الأول في ملعب "الأولمبيكو" بروما بعد تقدم منذ الدقيقة الـ29 بفضل بابلو باريوس.

لكن إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو تقدم نحو منطقة الجزاء في آخر دقيقة من المباراة للمشاركة في الهجمة، ليتلقى تمريرة ذهبية من لويس ألبرتو، ويرتقي بشكل خرافي ويسجل هدف التعادل.

وانفجر ملعب الأولمبيكو بفرحة هستيرية من الجماهير بعد الهدف وضمان أولى النقاط في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا كلا من فينورد الهولندي الذي فاز بدوره على سلتيك الأسكتلندي بهدف.