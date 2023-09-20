شاهد.. بلينغهام ينقذ ريال مدريد من التعثر أمام أونيون برلين بدوري الأبطال

أحرز جود بلينغهام هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه أونيون برلين في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيطر ريال على اللعب في الشوط الأول، لكنه عانى من أجل اختراق دفاع أونيون، الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي المنضم هذا الصيف من يوفنتوس.

وبدأ بطل أوروبا 14 مرة الشوط الثاني بشكل أفضل، واقترب رودريغو مرتين من التسجيل، لكن الحارس فيدريك رونوف أنقذ المحاولة الأولى، في حين ارتدت التسديدة الأخرى من القائم.

الحارس والقائم يقفان في وجه الملكي ! 😮 هل تتوقع أن ينتصر الريال اليوم أمام أونيون برلين ؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد | #أونيون_برلين pic.twitter.com/qNCRKM9fPW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023

وواصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الضغط، وكاد الفريق الألماني أن يصمد حتى النهاية، قبل أن ينجح لاعب الوسط بلينغهام في استغلال ارتباك داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفه السادس في 6 مباريات.