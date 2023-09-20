سجل 41 هدفا بدوري أبطال أوروبا.. إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم حاليا

في سن الـ24 فقط، وصل النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان إلى هدفه رقم 41 في 62 مباراة بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع مدربه لويس إنريكي إلى وصفه بأنه "أفضل لاعب في العالم حاليا".

وسجل مبابي هدفا في فوز سان جيرمان الثمين على ضيفه دورتموند الألماني بهدفين دون رد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري الأبطال.

وقال الإسباني إنريكي مدرب الفريق الباريسي عقب المباراة إن "مبابي هو أفضل لاعب في العالم حاليا".

وتابع أنه "إضافة إلى جودته الكروية والمهارية، ما فاجأني هو صفاته الإنسانية وأنا سعيد جدا بأن أكون مدربه لأنه يملك صفات القيادة ودائم الابتسامة".

ويرى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين أن مبابي كان خارج تشكيلة الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد ولكن يبدو أن الوضع اختلف كليا الآن.

ويعد هدفه في مرمى "أسود الفيستيفال" الثامن له هذا الموسم في جميع المسابقات كما أنه يمتلك 8 مساهمات (تسجيل وصناعة للأهداف) في آخر 4 مباريات بدور المجموعات في دوري الأبطال.