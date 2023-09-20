دوري أبطال أوروبا: انتصارات لمانشستر سيتي وسان جيرمان وبرشلونة

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1 بفضل ثنائية الأرجنتيني خوليان ألفاريز الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبدأ سيتي مشواره القاري بعدما حقق انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بجميع مبارياتهم الخمس حتى الآن، آخرها السبت الماضي على أرض وست هام 3-1.

واضطر غوارديولا إلى إجراء تبديل إضراري مبكر بإخراج البرتغالي برناردو سيلفا الذي ترك مكانه للوافد الجديد البلجيكي جيريمي دوكو قبل ثوانٍ معدودة على نهاية الشوط الأول الذي اختتم بهدف صادم للضيف الصربي عبر الغاني عثمان بكاري (45).

وضرب سيتي في مستهل الشوط الثاني بواسطة الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي وصلته الكرة من هالاند، فتخطى الحارس وسدد في الشباك الخالية من زاوية صعبة (47).

جوليان ألفاريز يسجل هدفه الثاني بعد خطأ فادح من حارس النجم الأحمر #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_النجم_الأحمر pic.twitter.com/xBixPYqPwL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

وعاد ألفاريز ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة نفذها (60)، قبل أن يوجه رودري الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من فيل فودن (73).

وبدأ لايبزيغ مغامرته الخامسة على التوالي في المسابقة والسادسة فقط في تاريخه بأفضل طريقة، وذلك من خلال فوزه على مضيفه يونغ بويز 3-1.

ويدين لايبزيغ -الذي بلغ نصف النهائي في مشاركته الثانية فقط في المسابقة موسم 2019-2020 وبلغ ثمن النهائي الموسم الماضي- إلى النمساوي كزافر شلاغر والبديل السلوفيني بنيامين سيسكو اللذين سجلا هدفي التقدم في الدقيقتين 74 من تسديدة بعيدة والثانية من الوقت بدل الضائع إثر هجمة مرتدة.

وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر في المجموعة السادسة، التي شهدت تعادلا سلبيا مخيبا لميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل الإنجليزي.

وفي "بارك دي برانس"، كان كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي على الموعد لمنح سان جرمان بقيادة مدربه الجديد لويس أنريكي الانتصار في مستهل فصل جديد من حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مبابي يمنح باريس سان جيرمان التقدم من ركلة الجزاء 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/Fphv9m5Owl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

وضرب سان جيرمان باكرا في الشوط الثاني وافتتح التسجيل عبر ركلة جزاء تسبب بها المدافع نيكلاس زوله بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها مبابي وسددها بنجاح في الشباك (49)، ثم سرعان ما أهداه حكيمي الثاني بفاصل فني جميل بعد تمريرة من فيتينيا (58)، ليسجل في مرمى فريقه السابق.

المغربي أشرف حكيمي يسجل هدفاً رائعاً في شباك دورتموند ويرفض الاحتفال من أجل ضحايا الزلزال #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/pRWQxSpxpG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

وتابع برشلونة الإسباني عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه أنتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها 5 أهداف من دون رد ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وفرض البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته ثالثا.

وسجل أهداف برشلونة جواو فيليكس (11 و66) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع أنتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54).

جواو فيليكس يفتتح التسجيل بعد جملة تمريرات متقنة من برشلونة #دوري_أبطال_أوروبا #برشلونه_انتويرب pic.twitter.com/WMPgy0uZwP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

وكرر برشلونة بالتالي عرضه القوي عندما تغلب على بيتيس بخماسية في الدوري نهاية الأسبوع الماضي.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب بورتو البرتغالي على شاختار دانيتسك الأوكراني 3-1.

وسجل للفائز البرازيلي وندرسون غالينو (8 و15) والإيراني مهدي تاريمي (29)، بعد أن تقدم الخاسر بواسطة الفنزويلي كيفن كيلسي (13).