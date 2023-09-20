الرحيل أو الإقالة.. تداعيات فضيحة روبياليس تطيح بمسؤولين في اتحاد الكرة الإسباني

قال مصدر بالاتحاد الإسباني لكرة القدم لرويترز، اليوم الأربعاء، إن ما بين 6 و9 مسؤولين بارزين سيتلقون دعوة للاستقالة من مناصبهم أو ستتم إقالتهم ضمن اتفاق توصل إليه الاتحاد مع لاعبات هددن بمقاطعة المنتخب الوطني، بعد فضيحة لويس روبياليس رئيس الاتحاد السابق.

ولم يتضح على الفور موعد إجراء هذه التغييرات. ولم تتمكن رويترز من التواصل مع ممثلي المسؤولين المدرجين على القائمة للحصول على تعليق.

وبات روبياليس رئيس الاتحاد السابق في مرمى النيران بعدما قبّل اللاعبة جيني هيرموسو بطريقة غير لائقة خلال مراسم تسليم الميداليات عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

ورضخ روبياليس للضغوط واضطر للاستقالة قبل 10 أيام لكن القضية ما تزال تبعاتها مستمرة على الساحة الكروية في إسبانيا.

وتولى بيدرو روشا رئاسة الاتحاد وكان أول قراراته إقالة خورخي فيلدا مدرب منتخب السيدات رغم نجاحه في الفوز بكأس العالم.

وكان فيلدا هو الوحيد من الجهاز الفني للمنتخب الإسباني للسيدات الذي لم يتقدم باستقالته اعتراضا على سلوك روبياليس مع هيرموسو.

وذكر الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي، أن قرار إقالة فيلدا إجراء من "إجراءات التجديد" في عهد الرئيس الجديد للاتحاد.