5 أهداف في 4 مباريات.. بيلينغهام يهدي ريال مدريد فوزا قاتلا بالليغا
2/9/2023-|آخر تحديث: 2/9/202308:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قاد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على ضيفه خيتافي 2-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة الـ11، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل للريال في الدقيقة الـ47.
بيلينغهام ينتزع الفوز لريال مدريد في الوقت القاتل #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_خيتافي #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/QcssOu57ss
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 2, 2023
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بيلينغهام الهدف الثاني لريال مدريد، والخامس له هذا الموسم في 4 مباريات.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الـ13.
المصدر : وكالات