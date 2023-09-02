من كرويف إلى هاجي.. ألافيس الإسباني نادي أبناء الأساطير

لا يملك نادي ألافيس الإسباني تاريخا في عالم كرة القدم، إذ لم يفز بأي بطولة رسمية، ولم يسبق لنجوم كبار أن دافعوا عن ألوانه، لكنه وجد وسيلة لمحاولة نيل الشهرة.

النادي "الباسكي" اعتاد في السنوات الأخيرة على التعاقد مع أبناء أساطير سابقين في كرة القدم، وآخرهم يانيس هاجي نجل النجم الروماني السابق جورجي هاجي، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ريال مدريد وبرشلونة، وحمل لقب "مارادونا البلقان".

وانضم يانيس إلى ألافيس في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

ولم يخف هاجي الابن تأثره بوالده، الذي يعد أفضل من أنجبته كرة القدم الرومانية على مر التاريخ، وعن ذلك يقول يانيس، الذي سيرتدي الرقم 10 "اسم عائلتي يضعني تحت مسؤولية وضغط كبيرين لكنني أستمتع بذلك"، وهو ما طرح علامة استفهام عن مدى قدرته على إثبات نفسه في الليغا.

ولم يكن يانيس جورجي هاجي اللاعب الأول الذي يصل إلى ألافيس محمّلا بإرث والده، فقد ضم مؤخرا أيضا جوليانو سيميوني نجل النجم الأرجنتيني السابق والمدرب الحالي دييغو سيميوني.

ووصل جوليانو إلى ألافيس بموجب عقد إعارة بين النادي الباسكي وأتلتيكو مدريد، لكن لسوء حظ الأطراف الثلاثة تعرض اللاعب لإصابة أثناء فترة الإعداد للموسم الجديد ستمنعه من اللعب حتى العام المقبل.

وكان جوردي كرويف نجل أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف قد لعب في صفوف ألافيس في الفترة ما بين أعوام 2000 حتى 2003، وقاد الفريق لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2001)، كما سجل هدفا في النهائي ضد ليفربول في المباراة التي انتهت 4-4 قبل أن يؤول اللقب "للريدز"، وفي المجمل لعب جوردي 110 مباريات مع ألافيس وسجل 12 هدفا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد نجح ألافيس في ضم إنزو زيدان ابن نجم كرة القدم الفرنسية وأسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان.

ولعب إنزو مع الفريق الباسكي 4 مباريات في بداية موسم 2017-2018، لكنه لم يستمر طويلا مع الفريق، حيث رحل عنه في سوق الانتقالات الشتوية 2018 باتجاه لوزان السويسري.

كذلك حمل ألوان ألافيس اللاعب ماركوس يورينتي (لاعب أتلتيكو مدريد الحالي) نجل لاعب ريال مدريد الأسبق باكو يورينتي، وذلك في موسم 2016-2017 وكان لاعبا أساسيا وبلغ مع الفريق نهائي كأس ملك إسبانيا قبل أن يخسر أمام برشلونة 1-3، وفي ذلك الموسم احتل الفريق المركز التاسع في الدوري الإسباني.

وفي نفس الفترة لعب إلى جانبه ثيو هيرنانديز (لاعب ميلان الحالي) شقيق لوكاس هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان، وكان والدهما الفرنسي جان فرانسوا هيرنانديز مدافعا في صفوف عدد من الفرق.