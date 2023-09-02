مفاجأة الميركاتو الصيفي.. كانسيلو وفيلكس ينضمان لبرشلونة

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس ومواطنه جواو كانسيلو على سبيل الإعارة لموسم واحد من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على الترتيب.

ونشر برشلونة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفيلكس (23 عاما) قال فيه "سعيد جدا بوجودي هنا، يعيش برشلونة"، إضافة لصورة أخرى تحمل تصريحا سابقا للاعب تشيلسي السابق يكشف فيه عن حلم اللعب للعملاق الكتالوني.

وسيعزز فيلكس الخيارات في مركز الجناح بتشكيلة المدرب تشافي هرنانديز بعد إعارة أنسو فاتي إلى برايتون الإنجليزي، وانتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة فيلكس لا تتضمن بندا لشراء اللاعب نهائيا بعد الإعارة.

وفي السياق نفسه، نشر البرسا صورة لكانسيلو (29 عاما)، وعلق عليها "كانسيلو برشلوني".

وكحال فيلكس، فإن عقد كانسيلو مع البرسا يمتد لعام واحد، ولا يحتوي بندا لشراء اللاعب نهائيا بعد انتهاء الإعارة.