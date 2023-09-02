هالاند يسجل هاتريك بغياب غوارديولا.. مانشستر سيتي يسحق فولهام

سجل إيرلينغ هالاند 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام 5-1 اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على بيرنلي 5-2، ونوتينغهام فورست على تشلسي بهدف نظيف، وتعادل بورنموث مع برينتفورد 2-2، وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون 2-2، وفوز برايتون على نيوكاسل 3-1.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 2-1، حيث سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ31، وتعادل فولهام عن طريق تيم ريم في الدقيقة الـ33، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وهدف أكي المشكوك بصحته يثير -على ما يبدو- جدلا يتفوق على نتيجة المباراة وأداء السيتي.

وفي الشوط الثاني، انتفض "الإعصار النرويجي" وسجل 3 أهداف (58 و70 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة).

وانفرد النرويجي الدولي بصدارة ترتيب الهدافين بتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات بالبريميرليغ.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، في حين توقف رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ13.

والفوز الكبير للـ"سيتيزنز" حصل بغياب مدربهم الإسباني جوسيب غوارديولا والذي يتعافى من جراحة خضع لها في الظهر.

وقاد خوانما ليلو مساعد غوارديولا الفريق في مواجهة فولهام.