سبب غريب لإخفاق صفقة انتقال البرتغالي بالينيا إلى بايرن ميونخ

أخفق نادي بايرن ميونخ الألماني في حسم صفقة انتقال البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم خضوع اللاعب للفحوصات الطبية وظهوره بقميص الفريق البافاري.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بالينيا سافر أمس بالفعل إلى ألمانيا ووصل مقر نادي البايرن لإتمام الصفقة، لكن الوقت كان قد نفد، كون سوق الانتقالات في ألمانيا أُغلق عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت مكة المكرمة).

وكتبت الصحيفة "فاز فولهام في معركته لإبعاد جواو بالينيا عن براثن بايرن ميونخ".

👋✈️ João Palhinha leaving Munich now after his collapsed move to Bayern…

Fulham have a match tomorrow vs Man City. pic.twitter.com/1IqqiooUEv

— EuroFoot (@eurofootcom) September 1, 2023