سبب غريب لإخفاق صفقة انتقال البرتغالي بالينيا إلى بايرن ميونخ

أخفق نادي بايرن ميونخ الألماني في حسم صفقة انتقال البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم خضوع اللاعب للفحوصات الطبية وظهوره بقميص الفريق البافاري.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بالينيا سافر أمس بالفعل إلى ألمانيا ووصل مقر نادي البايرن لإتمام الصفقة، لكن الوقت كان قد نفد، كون سوق الانتقالات في ألمانيا أُغلق عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت مكة المكرمة).

وكتبت الصحيفة "فاز فولهام في معركته لإبعاد جواو بالينيا عن براثن بايرن ميونخ".

👋✈️ João Palhinha leaving Munich now after his collapsed move to Bayern… Fulham have a match tomorrow vs Man City. pic.twitter.com/1IqqiooUEv — EuroFoot (@eurofootcom) September 1, 2023

وغيّر فولهام موقفه، ورفض في اللحظات الأخيرة "للميركاتو" عرضا من بايرن ميونخ قيمته 61.7 مليون جنيه إسترليني (72 مليون يورو) من أجل رحيل اللاعب إلى بطل "البوندسليغا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لم تتم رغم أن اللاعب استقل طائرة وسافر إلى ميونخ، كما خضع لجولتين من الفحوصات الطبية والتقط أيضا صورا بقميص العملاق البافاري، لكن فولهام أوقف العملية في اللحظات الأخيرة، لأنه لم يجد البديل المناسب.

ولم يتمكن فولهام من إقناع هوتسبير إميل هوجبيرغ لاعب توتنهام في ضمه؛ وهو نفس الموقف الذي صدر عن سكوت مكتوميناي متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

وعاد اللاعب البرتغالي إلى إنجلترا بعد إخفاق الوصول إلى اتفاق بين الفريقين رغم إتمام كل الإجراءات المطلوبة.

وكان بالينيا (28 عاما) انضم إلى صفوف فولهام في يوليو/تموز العام الماضي قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صفقة بلغت 20 مليون يورو.

ومنذ ذلك التاريخ شارك بالينيا في 43 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 5 أهداف.