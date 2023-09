بأكثر من 100 مليون دولار.. الفرنسي كولو مواني ينضم لسان جيرمان

توصّل باريس سان جيرمان بطل فرنسا، إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت الألماني لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني، لخمس سنوات بصفقة "قياسية" للنادي الألماني، بلغت 95 مليون يورو (102.5 مليون دولار).

وكان مواني (24 عاما) المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيّب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة بالانتقال إلى النادي الباريسي.

وبينما تعثرت المفاوضات بين الناديين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات، رفع الطرف الباريسي عرضه إلى 95 مليون يورو، فكتب فرانكفورت على موقعه الرسمي، "رسوم انتقال قياسية قدرها 95 مليون يورو. اتخذ القرار بإجماع مجلس الإدارة والمجلس الإشرافي للنادي".

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه، "كنا نودّ بقاء راندال معنا لفترة أطول، لكن تطوّرات الساعات الأخيرة والمعايير الاقتصادية المرتبطة بها التي تعني صفقة قياسية لأينتراخت كانت حاسمة".

View this post on Instagram

وكان اللاعب الدولي قال في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" -الثلاثاء الماضي- إنه، "ليس سرا أن سان جيرمان قدّم لي عرضا قياسيا". وأضاف "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وكان كولو مواني أفضل ممرّر حاسم في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفا في الدوري.

وأسهم وصيف بطل العالم مع فرنسا في مونديال قطر 2022، في تألق فرانكفورت في النصف الثاني من الموسم الماضي، من خلال بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس ألمانيا، وإنهاء البوندسليغا في المركز السابع.

Kolo Muani is a legend for not squaring to Mbappe for a open tap-in😭 pic.twitter.com/o0LswE1AUj

— se7en (@TheBelgianKing) September 2, 2023