إنفاق قياسي للبريميرليغ على الانتقالات والسعودية في مركز متقدم

أظهرت دراسة تحليلية لشركة "ديلويت" المالية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنفقت مبلغا قياسيا قدره 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات التي انتهت أمس الجمعة، بينما حل الدوري السعودي للمحترفين رابعا بين الأكثر إنفاقا عالميا.

وأضافت الدراسة أن فترة الانتقالات، التي كانت مفتوحة من 14 يونيو/حزيران الماضي، إلى 1 سبتمبر/أيلول الجاري، تجاوزت الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 1.92 مليار جنيه إسترليني، حيث أنفقت أندية الدوري الممتاز 255 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير وحده.

وكانت أندية البريميرليغ مسؤولة عن 48% من الإنفاق في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، بما في ذلك الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيس في مجموعة "ديلويت" للأعمال الرياضية -في بيان- إن، "الصيف الثاني على التوالي من الإنفاق القياسي الأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يشير إلى أن نمو الإيرادات على أساس سنوي قد يعود بعد جائحة كوفيد-19".

وتابع "أنفق ما يقرب من ثلاثة أرباع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (14 ناديا) هذا الصيف أكثر من الصيف الماضي، مما يعكس زيادة شدة المنافسة".

وأنفق تشلسي أكثر من مليار دولار على صفقات اللاعبين، منذ انتقال ملكيته إلى الأميركي تود بولي و"كليرليك كابيتال" في مايو/أيار 2022.

وحطم النادي اللندني الرقم القياسي للانتقالات في بريطانيا للمرة الثانية خلال عام واحد، بالتعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا 106 ملايين جنيه إسترليني دفعها النادي للتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعاقد مانشستر سيتي حامل اللقب مع لاعب الوسط ماتيوس نونيز، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، بعد أن ضم جيريمي دوكو، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، والمدافع يوسكو غفارديول، مقابل 77 مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق.

وأنفق أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي 65 مليون جنيه استرليني على ضم المهاجم الألماني كاي هافرتس، ثم دفع 105 ملايين جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، بينما أنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع المهاجم راسموس هويلوند.

ووفقا للدراسة، فإن ما يقرب من نصف قيمة الانتقالات التي تلقتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من الخارج، جاءت من أندية الدوري السعودي للمحترفين الذي احتل المركز الرابع بين الأعلى إنفاقا على الانتقالات مقارنة بأي دوري في العالم.

وقال كالوم روس، المدير المساعد في مجموعة الأعمال الرياضية في "ديلويت"، إن "ظهور شريك أكثر نشاطا في سوق الانتقالات العالمية، لديه القدرة على تسريع جهود الأندية لإنشاء نماذج أعمال مستدامة ماليا".