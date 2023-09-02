أبرزهم بنزيمة وديمبلي.. نجوم رحلوا عن الليغا في الميركاتو الصيفي
2/9/2023-|آخر تحديث: 2/9/202310:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)
لا يزال الدوري الإسباني يحظى بشعبية كبيرة في عالم كرة القدم بحكم وجود العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، رغم فقدانه الكثير من النجوم في السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم الثنائي الأشهر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وخلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، فقدت "الليغا" المزيد من النجوم، إما بانتقالهم إلى دوريات أخرى أو بسبب الاعتزال، ويتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي.
في المقابل اختار بعض اللاعبين الانتقال على سبيل الإعارة بحثا عن دقائق أكثر، ولم تخل القائمة من لاعبين أُجبروا على الاعتزال بسبب التقدم في السن أو التعرض لإصابة خطيرة.
وأبرز هؤلاء هم:
- الفرنسي كريم بنزيمة: من ريال مدريد إلى اتحاد جدة السعودي.
- الإسباني غابرييل فيغا: من سيلتا فيغو إلى أهلي جدة السعودي.
- الفرنسي عثمان ديمبلي: من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.
- الإسباني سيرجيو كاناليس: انتقل من ريال بيتيس إلى مونتيري المكسيكي.
- الإسباني خواكين سانشيز: لعب موسمه الأخير 2022-2023 بقميص ريال بيتيس ثم اعتزل.
- الإسباني سيرجيو بويسكيتس: من برشلونة إلى إنتر ميامي الأميركي.
- جوردي ألبا: أنهى عقده قبل عام من نهايته وانتقل من برشلونة إلى إنتر ميامي.
- الإسباني أنسو فاتي: من برشلونة إلى برايتون على سبيل الإعارة.
- العاجي فرانك كيسي: من برشلونة إلى أهلي جدة السعودي.
- الحارس المغربي ياسين بونو: من إشبيلية إلى الهلال السعودي.
- النيجيري صامويل تشوكويزي: من فياريال إلى ميلان.
- الإسباني ماركو أسينسيو: من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان.
- الأورغوياني إدينسون كافاني: من فالنسيا إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.
- الأرجنتيني غونزالو مونتيل: من إشبيلية إلى نوتنغهام فورست.
- الإسباني خوانمي خيمينيز: من ريال بيتيس إلى الرياض السعودي.
- الكوري الجنوبي كانغ لي إن: انتقل من ريال مايوركا إلى باريس سان جيرمان.
- السنغالي نيكو جاكسون: من فياريال إلى تشلسي.
- الإسباني باو توريس: انتقل من فياريال إلى أستون فيلا.
- الإسباني ديفيد سيلفا: لعب موسم 2022-2023 مع ريال سوسيداد وأعلن اعتزاله أواخر يوليو/تموز الماضي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.
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