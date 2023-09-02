أبرزهم بنزيمة وديمبلي.. نجوم رحلوا عن الليغا في الميركاتو الصيفي

لا يزال الدوري الإسباني يحظى بشعبية كبيرة في عالم كرة القدم بحكم وجود العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، رغم فقدانه الكثير من النجوم في السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم الثنائي الأشهر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، فقدت "الليغا" المزيد من النجوم، إما بانتقالهم إلى دوريات أخرى أو بسبب الاعتزال، ويتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي.

في المقابل اختار بعض اللاعبين الانتقال على سبيل الإعارة بحثا عن دقائق أكثر، ولم تخل القائمة من لاعبين أُجبروا على الاعتزال بسبب التقدم في السن أو التعرض لإصابة خطيرة.

وأبرز هؤلاء هم: