ناغلسمان يقترب من خلافة فليك في تدريب منتخب ألمانيا

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن مدرب بايرن ميونيخ السابق جوليان ناغلسمان سيخلف مواطنه هانزي فليك على رأس الجهاز الفنّي للمنتخب الألماني، وذلك قبل أقل من 9 أشهر من استضافة ألمانيا لكأس أمم أوروبا 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل العقد لم تتبلور بشكل نهائي بعد، لكن راتب ناغلسمان سيقارب 400 ألف يورو شهريا حتى نهاية "يورو 2024".

وفي عمر الـ36 فقط، يستعد ناغلسمان لتدريب منتخب يعاني أزمة، بعدما أقال مدربا لأول مرة في تاريخه، حين استغنى عن فليك في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري غداة الهزيمة القاسية في مباراة ودية أمام اليابان 1-4 بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر 4 من 5 مباريات).

وتولى رودي فولر المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة مؤقتا قيادة المنتخب الألماني للفوز على فرنسا 2-1 وديا قبل نحو أسبوع.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية يوم 14 يونيو/حزيران على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، والنهائي في برلين يوم 14 يوليو/تموز.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلا مجددا لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب النادي البافاري صيف 2021، قبل أن يُقال في مارس/آذار 2023 رغم أن بايرن كان ينافس على 3 جبهات (الدوري والكأس محليا، ودوري الأبطال قاريا).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أُقصي من دوري أبطال أوروبا (نسخة 2022) على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.