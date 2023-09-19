ليس ريال مدريد.. أنشيلوتي يحدد الفريق المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأن فريقه ليس المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، ورشح مانشستر سيتي الإنجليزي للحفاظ على اللقب.

ويستهل ريال مدريد حملة استعادة لقب بطولته المفضلة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (14)، حين يستقبل غدا الأربعاء ضيفه يونيون برلين الألماني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

وقال أنشيلوتي -في مؤتمر صحفي اليوم- إن "هدفنا هو المنافسة حتى النهاية، لكن قبل ذلك، علينا أولا تجاوز مرحلة المجموعات ثم الدور ثمن النهائي، فربع النهائي".

وأضاف "وجودنا بين الأربعة الأوائل سيكون أمرا رائعا، لن نضع مزيدا من الضغوط على أنفسنا، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك".

وتابع المدرب البالغ من العمر 64 عاما أن "المرشح الأبرز للفوز باللقب هو مانشستر سيتي، فهو فريق رائع وتُوج بالبطولة الموسم الماضي، لكن قد تكون هناك مفاجآت في المرحلة الأخيرة من البطولة".

وكان ريال مدريد قد أُقصي من الدور نصف النهائي للبطولة الموسم الماضي (2022-2023) بخسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بلغت 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يواصل "السيتيزنز" طريقه نحو اللقب بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بنتيجة 1-صفر.

وأكد أنشيلوتي ضرورة تحقيق فريقه بداية جيدة في البطولة، محذرا في الوقت ذاته لاعبيه من خطورة الفريق الألماني، وقال "دوري أبطال أوروبا مسابقة مميزة بالنسبة لنا، نريد أن نبدأ مرحلة المجموعات بشكل جيد، وغدا لدينا الفرصة لنفعل ذلك. يونيون برلين فريق منظم وقوي للغاية، صحيح أنهم لا يملكون نجوما، لكنهم يلعبون كفريق واحد، سنحتاج إلى كثير من القوة لنتغلب عليهم".

وسيفقد أنشيلوتي خلال أول مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال خدمات القائد داني كارفاخال الذي غاب عن التدريب الجماعي للفريق بسبب إصابة عضلية، وفق تقارير إسبانية.

وفي هذا الشأن، أوضح الإيطالي أن "كارفاخال لديه حمل زائد، ونفضل عدم المخاطرة به، سيخضع للفحوص الطبية غدا، وأعتقد أنه سيكون جاهزا في مباراة الديربي"، في إشارة إلى مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة الأحد المقبل في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في المجموعة الثالثة إلى جانب يونيون برلين، ونابولي بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسبورتنيغ براغا البرتغالي.