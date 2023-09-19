شاهد- لقاء رونالدو.. حلم طفل إيراني

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، حلم طفل إيراني لم يتمكن من مقابلته قبل مواجهة "العالمي" وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر مرئية لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.

كـرة القـدم ليست مجرد لعبة

هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة "سووو".

#كريستيانو_رونالدو طفل ايراني يبكي لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي تتواجد فيه بعثه النصر 😢

🪧🪧🔻 pic.twitter.com/y03QOrvdiE — ضـامـي (@As4913A) September 18, 2023

وأثار الطفل الإيراني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع مرئي وهو يبكي بحرقة، ومستاء لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي توجد فيه بعثة النصر في العاصمة الإيرانية، لمقابلة نجمه المفضل رونالدو.

ووصل النصر إلى طهران -في وقت سابق أمس الاثنين- وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.