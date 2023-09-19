رياضة

شاهد- لقاء رونالدو.. حلم طفل إيراني

رونالدو يستقبل طفلا إيرانيا (مواقع التواصل)
رونالدو التقط صورا مع الطفل الإيراني الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة "سووو" (مواقع التواصل)
19/9/2023

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، حلم طفل إيراني لم يتمكن من مقابلته قبل مواجهة "العالمي" وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر مرئية لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.

والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة "سووو".

وأثار الطفل الإيراني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع مرئي وهو يبكي بحرقة، ومستاء لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي توجد فيه بعثة النصر في العاصمة الإيرانية، لمقابلة نجمه المفضل رونالدو.

ووصل النصر إلى طهران -في وقت سابق أمس الاثنين- وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات