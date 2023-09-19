بعد لجوئه لطبيب نفسي.. ريتشارليسون يحظى بدعم "عائلة" توتنهام

قال سون هيونغ مين قائد توتنهام إن فريقه سيواصل دعم ريتشارليسون بعدما قاد المهاجم البرازيلي انتفاضة ناديه في الوقت بدل الضائع خلال الفوز على شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت الماضي.

وكان ريتشارليسون قال الأسبوع الماضي إنه يحتاج إلى دعم نفسي مع عودته إلى إنجلترا، بعد التقاط صورة للاعب البالغ من العمر 26 عاما بينما كان يبكي على مقاعد البدلاء خلال فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في مباراة بتصفيات كأس العالم 2026.

وسجل ريتشارليسون 5 أهداف في 41 مباراة مع توتنهام منذ انتقاله من إيفرتون يوليو/تموز العام الماضي، ولم ينجح في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية بشكل متواصل.

وهدف ريتشارليسون أمام شيفيلد يونايتد -أول أمس السبت- هو الهدف الأول للمهاجم البرازيلي في الدوري الإنجليزي منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقال سون "كان الأمر صعبا عليه، وكلنا نتمنى أن تمنحه هذه المباراة دفعة من الثقة. نجح في تغيير المباراة تماما. هذا ما ننتظره منه".

وأضاف سون -الذي يحمل أيضا شارة قيادة منتخب كوريا الجنوبية- أن "هذا جزء من كوننا عائلة".

وتابع "ربما كانت سعادتي أكبر من سعادته. نحن نحتاجه كفريق وهو صاحب إمكانات عالية، لكن الثقة تكون حاسمة دائما".

وواصل سون "ريتشي لاعب قوي حقا وصاحب شخصية رائعة ويستطيع دائما التعافي والعودة، لكن عندما يعاني المرء من وقت صعب، فهو يحتاج إلى أشخاص جيدين من حوله".

وسيلعب توتنهام، صاحب المركز الثاني في البريميرليغ، في ضيافة جاره أرسنال الأحد المقبل.