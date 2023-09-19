بايرن ميونخ ملك دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.. وريال مدريد ثانيا
19/9/2023
نشرت صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الفِرق التي استطاعت تحقيق الفوز في جميع مباريات دور المجموعات منذ نسخة 1992-1993 حتى الموسم الماضي.
وأوضحت المسابقة القارية الأم أن هذه الفِرق حققت العلامة الكاملة، وفازت بـ6 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات.
وبايرن ميونخ هو الفريق الوحيد الذي ظهر 3 مرات في القائمة.
والفرق هي:
- 1992-1993: ميلان الإيطالي.
- 1993-1994: باريس سان جيرمان الفرنسي.
- 1994-1995: سبارتاك موسكو الروسي.
- 2002-2003: برشلونة الإسباني.
- 2011-2012: ريال مدريد الإسباني.
- 2014-2015: ريال مدريد.
- 2019-2020: بايرن ميونخ الألماني
- 2020-2021: أياكس أمستردام الهولندي، وبايرن ميونخ، وليفربول الإنجليزي.
- 2022-2023: بايرن ميونخ.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي