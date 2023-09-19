بايرن ميونخ ملك دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.. وريال مدريد ثانيا

نشرت صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الفِرق التي استطاعت تحقيق الفوز في جميع مباريات دور المجموعات منذ نسخة 1992-1993 حتى الموسم الماضي.

وأوضحت المسابقة القارية الأم أن هذه الفِرق حققت العلامة الكاملة، وفازت بـ6 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات.

وبايرن ميونخ هو الفريق الوحيد الذي ظهر 3 مرات في القائمة.

والفرق هي: