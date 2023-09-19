الأرقام لا تكذب.. ماغواير مدافع مانشستر يونايتد مظلوم

تشير الأرقام وعدد الأهداف التي تلقاها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى أنه بحاجة ماسة لتعزيز خط دفاعه قبل أن يخسر سباق المنافسة في البريميرليغ.

وتلقت شباك "الشياطين الحمر" 3 أهداف خلال هزيمتهم 3-1 على أرضهم أمام برايتون، وهذا يعني أن "المانيو" تلقى 10 أهداف بالفعل هذا الموسم على الرغم من لعب 5 مباريات فقط في الدوري الممتاز.

واختار الهولندي إريك تن هاغ الشراكة الدفاعية بين ليساندرو مارتينيز (25 عاما) وفيكتور ليندلوف (29 عاما) ضد برايتون ومع ذلك، انتهت المباراة بنفس النتيجة السابقة أمام أرسنال، بهزيمة أخرى 3-1.

وتعرض مارتينيز لانتقادات بسبب أدائه من قبل أسطورة النادي بيتر شمايكل، الذي ادعى أن الأرجنتيني كان "يحاول أن يكون بطلاً" خلال المباراة. حتى أن المدرب الهولندي اعترف بأن دفاع الفريق يحتاج إلى التحسن في المستقبل.

وقال بعد المباراة إنه "علينا أن نتحسن، هناك أشياء للفريق والأفراد، الذين عليهم أن يتقدموا.. في بعض الأحيان، هناك فترات صعبة مثل التي نحن فيها الآن، عليك مواجهة ذلك وعليك التعامل معه. في هذه اللحظة، لا نتعامل مع الأمر بشكل جيد لكننا أظهرنا على الأقل هذا العام، المرونة والتصميم، أيضًا في الدفاع".

واختير مارتينيز وليندلوف على حساب هاري ماغواير (30 عاما) هذا الموسم، حيث يحظى الثنائي بوقت أطول على أرض الملعب. ومع ذلك، فإن عروضهما الافتتاحية للموسم ليست أفضل من القائد السابق لمانشستر يونايتد.

وبالمقارنة مع إحصائيات ماغواير لكل 90 دقيقة من الموسم الماضي، يجب إعادة النظر في مشاركة الدولي الإنجليزي أساسيا. وبحسب شركة "أوبتا" المتخصصة بالإحصائيات، فإن الأرقام تشير إلى أن ماغواير قطع الكرات أكثر بكثير من منافسيه.

وأكمل الإنجليزي 1.5 كرة لكل 90 دقيقة مقارنة بـ0.5 لمارتينيز و0.3 لليندلوف.

ويتمتع ماغواير أيضا بنفس الفعالية في تمريراته، حيث أكمل بنجاح 58 تمريرة في المتوسط، وهو نفس رقم مارتينيز وأفضل من الرقم المسجل باسم ليندلوف.

وجاء ماغواير في المركز الثاني فقط في فئة واحدة وهي التدخلات لكل 90، وتصدر مارتينيز أفضل الأرقام حيث حصل على 1.7 مقارنة بـ0.9 لماغواير وليندلوف 0.3.

ومع ذلك، جاء ماغواير بفئة الشباك النظيفة حيث حافظ على شباكه نظيفة واحدة مقارنة بمارتينيز وليندلوف اللذين فشلا في تسجيل أي شباك نظيفة في أول ظهور لهما هذا الموسم.

ولعب الثنائي في الفوز بهدف نظيف على وولفرهامبتون، ولا تحتسب "أوبتا" الشباك النظيفة إلا في حالة مشاركة اللاعب لمدة 90 دقيقة كاملة.

ويعود مانشستر يونايتد إلى الملاعب بعد غد الأربعاء عندما يواجه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".

وسيكون الدفاع الضعيف في مواجهة خط هجوم خطير وغزير التسجيل، يضم هاري كين وليروي ساني وسيرج غنابري.

وسجل بايرن بالفعل 11 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم بينها 4 أهداف لقائد منتخب إنجلترا. وقد تكون فرصة جيدة لماغواير للعودة إلى الفريق وإثبات أنه لا يزال بإمكانه أن يوقف لاعبا كبيرا.