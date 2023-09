أصغر الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا وماذا حدث لهم؟

كان ليونيل ميسي وماريو بالوتيلي وراؤول من بين أصغر الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن دفعة جديدة من النجوم حلت مكانهم حتى غابوا عن المراكز العشرين الأولى.

وفي عام 1992 أعيد تسمية كأس أوروبا ليصبح دوري الأبطال، لتكون البطولة الأكثر أهمية على الإطلاق في كرة القدم العالمية على مستوى الأندية، بل إن البعض قد يفضلها على كأس العالم.

ومنذ أصبح اسمها دوري أبطال أوروبا ترك أفضل اللاعبين في الجيلين الحالي والماضي بصماتهم في البطولة التي لا تغيب عنها الإثارة.

ونستعرض أصغر 5 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا وماذا حدث لهم:

برشلونة (ضد إنتر ميلان) 2019-2020

كان بالكاد يبلغ من العمر 17 عامًا عندما افتتح سجل أهدافه، وأصبح أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما كان يلعب لبرشلونة عام 2019.

ظهر الجناح الشاب على الساحة وكانت الضجة التي أحاطت به هائلة لدرجة أنه ارتدى القميص رقم 10 خليفة لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

لكن لم يمر سوى عام واحد حتى بدأت الإصابات تداهمه وخفت نجمه في الكامب نو حتى كان مصيره الانتقال على سبيل الإعارة إلى برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي هذا الموسم وعمره 20 عاما.

كلوب بروج (ضد بورتو) 2022-2023

بدأ نوسا مسيرته في دوري أبطال أوروبا بشكل رائع، حيث سجل في أول ظهور له العام الماضي عندما كان عمره 17 عامًا.

لم يكن النرويجي هو المهاجم الأكثر تهديفا حتى الآن، لكنه أظهر لمحات تظهر أنه قد يكون من النجوم الواعدة.

في عمر 18 عاما، شارك نوسا بالفعل مرتين مع منتخب بلاده، وسجل مرة واحدة؛ لذلك من الواضح أن هناك هدافا موهوبا في الطريق.

أولمبياكوس (ضد روزنبورغ) 1997-1998

ظل بيتر أوفوري كواي أصغر هداف على الإطلاق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لنحو 13 عاما حتى تم تحطيم رقمه القياسي.

جاء الهدف القياسي في مواسم تألقه الأولى مع أولمبياكوس، حتى أنه مثل منتخب بلاده بعدها ولعب 18 مباراة.

لكن تألقه لم يدم بعد رحيله مبكرا عن الفريق اليوناني. الآن، يبلغ أوفوري كواي 43 عاما، وأسدل الستار على مسيرته الكروية في هدوء عام 2012 بعد فترة قصيرة مع نادي بيشم يونايتد في غانا.

On 1 Oct, 1997, he became the youngest goalscorer in champions league history, coming off the bench to score the consolation for Olympiacos in a 5-1 defeat at Norwegian side Rosenborg.

دينامو زغرب (ضد ليون) 2011-2012

بينما كان دينامو زغرب في نهاية المباراة بنتيجة 7-1 عندما التقى ليون عام 2011، كان يومًا جيدًا لكوفاتشيتش الذي سجل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا عندما كان لم يكمل 18 عاما بعد.

وسرعان ما وقع مع إنتر ميلان قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2016.

وبعد 3 مواسم في البرنابيو، انضم إلى تشلسي وحصل على مسيرة مهنية جيدة في ستامفورد بريدج.

يعد أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات؛ إذ فاز بدوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات منفصلة، ​​3 مرات مع ريال مدريد ومرة ​​واحدة مع تشلسي.

وانضم إلى مانشستر سيتي في الصيف، وسيضيف بلا شك إلى رصيد ألقابه المثير للإعجاب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

برشلونة (ضد شالكه) 2007-2008

كان من المتوقع له أن يصبح ليونيل ميسي القادم، بعد تفجر موهبته التهديفية في صفوف مراحل الناشئين في نادي برشلونة، حيث سجل أكثر من 900 هدف.

لكن على الرغم من بدايته القوية مع الفريق الأول وتسجيله أول هدف له في دوري أبطال أوروبا عندما كان عمره أقل من 18 عاما فقط، فإنه لم يحافظ على تألقه؛ ليتركه برشلونة لروما الإيطالي عام 2011، ثم ميلان قبل أن يعود لبرشلونة عام 2013 ليتركه مجددا.

بعدها انتقل إلى ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقضى 5 سنوات مع النادي لم يصل إلى النجومية فيها، وهو سيناريو لم يكن أحد يتوقعه عام 2007.

وبعد تجارب فاترة في مونتريال إمباكت وفيسيل كوبي فشل في تحقيق أي تقدم ليقرر الاعتزال مؤخرا في وقت سابق من هذا العام ويلتحق بالعمل مدربا لفرق الناشئين بنادي برشلونة.

🎙️ | Bojan Krkic: "I am starting a new phase. I joined the new football organizational structure of FC Barcelona. I come back with the utmost excitement, ready to contribute my experience and help the club I love. Thank you very much to President Joan Laporta and to the board of… pic.twitter.com/RHbhV1k7Oq

— Barça Insider (@theBarcaInsider) September 13, 2023