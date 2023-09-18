شاهد- لقطة مثيرة للجدل من مساعد حكم مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

شهدت مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم حادثة غير عادية ومثيرة للجدل، ومن المؤكد أنها ستتصدر عناوين الأخبار الأيام المقبلة.

ففي الدقيقة الـ83، ومع تقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1، دخل المساعد الأول للحكم باو نوربرت سيبريان ديفيز عدة أمتار في الملعب لإيصال الكرة إلى الإسباني كيبا حارس ريال مدريد فيما يبدو أنه محاولة لمنعه من إضاعة الوقت، في وقت كان يبحث فيه سوسيداد عن هدف التعادل.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن الوضع غير عادي، لأنه منذ سنوات عديدة والحكام حريصون للغاية عند لمس الكرة أثناء المباريات.

ورغم أن الأمر كان شائعًا منذ عقود مضت، وغالبًا ما كان لمنع إهدار الوقت، لكن الأمر تغير في كرة القدم "الحديثة".

ورغم أن اللوائح لا تحدد إن كان المساعدون يمكنهم التقدم إلى داخل الملعب، فإن الحادثة التي جرت في "البرنابيو" لفتت الانتباه بشكل غير عادي وخاصة أنها جاءت من حكم مساعد.

ولهذا السبب، احتجت جماهير ريال مدريد -خاصة في الآونة الأخيرة- على قرارات التحكيم واعترضت على التفاصيل التي يمكن اعتبارها غير مهمة في ظروف أخرى.

pic.twitter.com/Z3c4G4Mgt6 — El Ojo del VAR Media Channel No. 22 (@mediavar22) September 18, 2023

وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها الحكم المساعد نوربرت سيبريان الجدل. فوفقًا للمعلومات المنشورة في "كادينا سير" عام 2016، عوقب بالإبعاد عن المباراتين التاليتين بعد مشاركته بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. وكان سبب هذه العقوبة هو حديثه الودود مع لاعبي برشلونة.

وأضافت "كادينا سير"، أن اللجنة الفنية للحكام عكست في تقريرها أن سيبريان تواصل مع عدد من لاعبي برشلونة في نفق غرف تبديل الملابس في الكامب نو خلال الكلاسيكو.

وأوضحت "ماركا" أن الحكم الرئيسي في تلك المباراة بين برشلونة وريال مدريد كان كلوس غوميز، الرئيس الحالي لتقنية "في إيه آر" (VAR) وأحد الحكام الأكثر انتقادًا من قبل جماهير "لوس بلانكوس" الذي يعتبرونه من بين أكثر الحكام الذين سببوا ضررا لريال مدريد.