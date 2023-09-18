بعضهم قيمته 45 مليون يورو.. أغلى 10 لاعبين لم يخوضوا أي مباراة دولية

في الوقت الذي تبذل فيه الاتحادات الوطنية لكرة القدم في العالم جهودا مضنية للبحث عن أفضل اللاعبين وضمهم لمنتخباتها، يبرز بعض اللاعبين الذين لم يسبق لهم خوض أي مباراة على الصعيد الدولي، رغم مستوياتهم المبهرة مع أنديتهم.

وأبرز موقع "غيف مي سبورت" البريطاني قائمة من اللاعبين الشباب الأعلى القيمة السوقية، والذين لم يظهروا على الصعيد الدولي بعد.

ومن بين هؤلاء، عدد من اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة الأمر الذي يفرض على مسؤولي المنتخبات الوطنية الحذر من إمكانية ضياع هذه المواهب لصالح منتخبات أخرى.

وتاليا أبرز 10 لاعبين أعلى قيمة سوقية حاليا، ولم يظهروا بعد في أي مباراة دولية على صعيد الكبار.

ليفي كولويل (إنجلترا – 35 مليون يورو)

تألق كولويل (20 عاما) مع برايتون في 17 مباراة موسم 2022-2023 كما فاز مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما بكأس أوروبا دون أن تهتز شباك "الأسود الثلاثة" وهي علامات دفعت الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي لاستعادته والاعتماد عليه مع "البلوز" في جميع مباريات الموسم الجديد.

ومع تراجع مستوى هاري ماغواير، قد يستعين غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب بخدمات كولويل في المستقبل القريب.

إيلي واهي (فرنسا- 35 مليون يورو)

بعد تسجيله 19 هدفا بالدوري الفرنسي الموسم الماضي لصالح مونبلييه، انتقل واهي (20 عاما) إلى لانس بصفقة بلغت 35 مليون يورو وهي قيمته السوقية أيضا.

لعب واهي مع منتخب فرنسا على مستوى الشباب، وبالنظر إلى أصوله العاجية، قد يقرر اللعب لمنتخب "الفيلة" فيما لو لم يجد له مكانا مع "الديوك".

جو ويلوك (إنجلترا- 38 مليون يورو)

يئس ويلوك (24 عاما) من إمكانية الحصول على دقائق أكثر من اللعب مع أرسنال فانتقل مُعارا إلى نيوكاسل يونايتد الذي اشترى عقده بشكل نهائي صيف 2021، ومعه أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافا في 7 مباريات متتالية في "البريميرليغ" وكان حينها بعمر 21 عاما و272 يوما.

ولعب جو دورا بارزا في قيادة نيوكاسل يونايتد بموسم 2022-2023 إلى احتلال المركز الرابع بالدوري الإنجليزي المؤهل لدوري الأبطال، لكنه لم يظهر هذا الموسم مع "المكبايس" بسبب الإصابة، وفي حال استعادة مستواه قد نراه بقميص المنتخب الإنجليزي قريبا.

أنتوني جوردون (إنجلترا- 38 مليون يورو)

انتقل جوردون (22 عاما) إلى نيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادما من إيفرتون في صفقة بلغت 45 مليون يورو، تُوج مع منتخب إنجلترا بكأس أوروبا تحت 21 عاما الصيف الجاري كما اختير كأفضل لاعب، لكن عليه بذل جهد أكبر من ناديه من أجل لفت أنظار مدرب "الأسود الثلاثة".

مايكل أوليس (فرنسا- 38 مليون يورو)

ولد أوليس (21 عاما) في إنجلترا وهو من أصول نيجيرية لكنه يمثل فرنسا على المستوى الدولي للشباب، مما يعني أنه يحق له الاختيار بين 3 منتخبات للعب لأحدها على مستوى الكبار.

Michael Olise moves like it's a video game 🎮#CPFC pic.twitter.com/av6kHisirF — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2022

كان أوليس قريبا من الرحيل عن كريستال بالاس باتجاه مانشستر سيتي لولا الإصابة، سجل هدفين وصنع 11 أخرى مع كريستال بالاس الموسم الماضي، ويتعين على منتخب "الديوك" التحرك بسرعة إذا ما أراد الاستفادة منه خوفا من خطط محتملة لضمه لإنجلترا أو نيجيريا.

مورغان غيبس ​​وايت (إنجلترا- 40 مليون يورو)

كان وايت (23 عاما) أحد أبطال أوروبا تحت 21 عاما مع منتخب إنجلترا الصيف الماضي، ويلعب في صفوف نوتنغهام فورست منذ أغسطس/آب 2022.

وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في آخر 7 مباريات الموسم الماضي، لكن هذه الأرقام لن تشفع له بانضمام قريب لمنتخب إنجلترا، وقد يحدث ذلك في المستقبل.

جيريمي فريمبونغ (هولندا- 40 مليون يورو)

فريمبونغ أحد خريجي أكاديمية مانشستر سيتي التي انتقل منها إلى سيلتيك الأسكتلندي، ومنه إلى باير ليفركوزن الألماني في يناير/كانون الثاني 2021.

يُنظر إلى فريمبونغ (22 عاما) أنه مدافع عصري، سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات هذا الموسم بالدوري الألماني، وكان ضمن تشكيلة "الطواحين" الهولندية بمونديال قطر لكنه لم يشارك في أي مباراة، وقد يلعب للمنتخب البرتقالي في أي لحظة.

مانو كوني (فرنسا- 40 مليون يورو)

كان كوني (22 عاما) هدفا لليفربول من أجل إعادة بناء خط وسطه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن الصفقة تعثرت وبقي مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الذي تألق معه على مدار موسمين سابقين.

وقد مثّل اللاعب فرنسا بالفئات العمرية تحت 18 و19 و21 عاما، لكن في ظل وجود إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني سيكون كوني بحاجة لمعجزة من أجل تمثيل "الديوك".

جاكوب رامسي (إنجلترا- 42 مليون يورو)

منذ صيف 2020 يلعب رامسي (22 عاما) في صفوف أستون فيلا وتطوّر كثيرا في حقبة المدرب أوناي إيمري، ولسوء حظه حالت إصابته بكسر في مشط القدم دون مشاركته بكأس أوروبا تحت 21 عاما خاصة مسجلا 4 أهداف وصانعا 3 في 16 مباراة مع المنتخب الإنجليزي الشاب.

سفين بوتمان (هولندا- 45 مليون يورو)

تُوج بوتمان مع ليل بلقب الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد صيف عام 2022 في صفقة بلغت 37 مليون يورو، ونجح في التأقلم مع "المكبايس" بسرعة وساعد الفريق على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

واستُدعي بوتمان (23 عاما) لمنتخب هولندا لكنه جلس على مقاعد البدلاء في المباريات الأربع، ويعد ظهوره بالقميص البرتقالي مسألة وقت ليس إلا.