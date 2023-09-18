الاتحاد السعودي يستهل مشواره الآسيوي بفوز كبير في غياب بنزيمة

سجل رومارينيو هدفين ليقود فريق الاتحاد السعودي لفوز كبير 3-صفر على ضيفه أولماليك "إيه جي إم كيه" الأوزبكستاني في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة اليوم الاثنين.

وتصدر بطل الدوري السعودي المجموعة الثالثة وله 3 نقاط بعد تعادل القوة الجوية العراقي 2-2 مع ضيفه سيباهان الإيراني.

وسجل الاتحاد هدفين في غضون 4 دقائق من الشوط الأول، إذ منحه هارون كمارا التقدم في الدقيقة 11 وعزز رومارينيو الفارق.

وعاد رومارينيو ليهز الشباك من ركلة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقال حارس الاتحاد عبد الله المعيوف، الذي شارك في ظل غياب البرازيلي مارسيلو جروهي للإصابة، إن فريقه انتزع ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار.

وأضاف المعيوف "نحترم كل منافس لنا.. أي فريق يشارك (في دوري أبطال آسيا) يكون قويا".

واختار المدرب نونو سانتو أربعة أجانب للمشاركة منذ البداية وهم الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو ومواطنه رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله فيما جلس لويز فيليبي على مقاعد البدلاء.

وتجبر لوائح الاتحاد الآسيوي كل فريق على مشاركة خمسة أجانب فقط في تشكيلة المباراة.