رياضة

الأهلي القطري يضم الألماني دراكسلر من سان جيرمان

الألماني يوليان دراكسلر يحمل قميص الأهلي القطري المصدر : صفحه النادي على تويتر (النادي الأهلي الرياضي)
الألماني يوليان دراكسلر يحمل قميص الأهلي (نادي الأهلي الرياضي)
18/9/2023

أعلن النادي الأهلي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الألماني يوليان دراكسلر قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال النادي القطري في بيان إن اللاعب الألماني تعاقد مع الفريق لمدة موسمين أي حتى صيف 2025.

وبدأ اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 مسيرته في صفوف شالكه قبل الانتقال إلى فولفسبورغ في 2015.

ورحل دراكسلر (29 عاما) إلى باريس سان جيرمان في 2017 وتوج بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى بنفيكا البرتغالي في الموسم الماضي.

وأصبح دراكسلر ثالث لاعب من باريس سان جيرمان يرحل إلى الدوري القطري بعدما سبقه الثنائي عبده ديالو وماركو فيراتي إلى العربي وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز قبل الأخير في الدوري من دون رصيد بعد خسارته في أول 3 مباريات.

المصدر : رويترز