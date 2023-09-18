الأهلي القطري يضم الألماني دراكسلر من سان جيرمان

أعلن النادي الأهلي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الألماني يوليان دراكسلر قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال النادي القطري في بيان إن اللاعب الألماني تعاقد مع الفريق لمدة موسمين أي حتى صيف 2025.

وبدأ اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 مسيرته في صفوف شالكه قبل الانتقال إلى فولفسبورغ في 2015.

النادي #الأهلي القطري💚🤍 يتعاقد رسمياً مع النجم الألماني دراكسلر لمدة موسمين

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ورحل دراكسلر (29 عاما) إلى باريس سان جيرمان في 2017 وتوج بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى بنفيكا البرتغالي في الموسم الماضي.

وأصبح دراكسلر ثالث لاعب من باريس سان جيرمان يرحل إلى الدوري القطري بعدما سبقه الثنائي عبده ديالو وماركو فيراتي إلى العربي وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز قبل الأخير في الدوري من دون رصيد بعد خسارته في أول 3 مباريات.