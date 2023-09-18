أوليفر كان: اتحاد الكرة الألماني تحول إلى مهزلة ويجب حله

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ إن مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي جرى تشكيله عقب الخروج من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، عفى عليه الزمن وينبغي حله.

وتحدث كان -حارس مرمى المنتخب الألماني السابق- لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية اليوم الاثنين، واعتبر أن فريق العمل كان منطقيا في البداية لكن منذ أن أصبح رودي فولر مديرا رياضيا للمنتخب الوطني، باتت القرارات تتخذ دون التشاور مع كافة الأعضاء.

وعمل كان في فريق العمل الذي كان يضم فولر وبيرند نويندورف رئيس اتحاد الكرة الألماني وماتياس سامر مسؤول اتحاد الكرة الألماني وكارل هاينز رومينيغه عضو المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ وأوليفر مينتزلاف رئيس المجلس الإشرافي لنادي لايبزيغ.

واستقال رومينيغه ومينتزلاف من فريق العمل قبل أيام، حيث أشار رومينيغه إلى أنه لم يشارك في قرار تعيين أندرياس ريتيغ في منصب المدير الإداري لاتحاد الكرة.

وأوضح كان "فريق العمل كان منطقيا بالتأكيد بعد العرض المخزي في مونديال قطر، لكنه تطور مع مرور الوقت إلى مهزلة. لهذا لا أرى أن مشاركتي كانت مفيدة في الفترة الأخيرة".