مدرب منتخب الأرجنتين للشباب يخطط لاستدعاء ميسي للألعاب الأولمبية

فتح خافير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين للشباب الباب أمام إمكانية مشاركة النجم ليونيل ميسي وزميله أنخيل دي ماريا، المتوجين بكأس العالم 2022 في قطر، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 في حال تأهل المنتخب للبطولة.

وقاد ماسكيرانو الحصص التدريبية الأولى لمنتخب الشباب من أجل اختيار القائمة التي ستشارك في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، التي ستُقام في فنزويلا يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال ماسكيرانو -في مقابلة مع شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية- إن "إمكانية ضم 3 لاعبين كبار للمنتخب المشارك في الأولمبياد أمر رائع، وهناك لاعبون قادرون على اتخاذ قرارات معينة، ومن الواضح أن ليو (ميسي) وأنخيل (دي ماريا) من هذا النوع من اللاعبين مثل الباقين ممن تُوجوا بكأس العالم".

🇦🇷 JO 2024 : Mascherano veut Messi et Di Maria à Paris l'été prochain ► https://t.co/pPYTZdvQ4M pic.twitter.com/eB30m2QRaQ — RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2023

وأضاف "من الشرف لنا وجود ميسي ودي ماريا معنا في الفريق، لكن قبل ذلك يتعين علينا أن نجهّز فريقا قويا يكون قادرا على حجز بطاقة التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات".

ولن يمانع ماسكيرانو أن يتولى مواطنه ليونيل سكالوني مدرب الفريق الأول تدريب منتخب الأرجنتين الأولمبي في حال نجح في التأهل إلى باريس 2024.

وقال لاعب برشلونة الأسبق "إذا ما أراد سكالوني قيادة فريقي في الأولمبياد لن أقف في وجه ذلك، وسيكون له كل الحق في ذلك".

يُذكر أن ميسي ودي ماريا سبق لهما التتويج بالميدالية الذهبية مع منتخب الأرجنتين الأولمبي وذلك خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية 2008 التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، واللافت أن ماسكيرانو كان زميلا لهما في الفريق.

في تلك النسخة، فاز منتخب الأرجنتين على نظيره النيجيري في النهائي بهدف سجله دي ماريا في الدقيقة 59.

¿Te imaginás a Messi y Di María en los Juegos Olímpicos como en 2008, pero bajo el mando de Javier Mascherano? 🤩 pic.twitter.com/PWJfJAmhbO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2023

ومن المقرر أن تُقام النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين 26 يوليو/تموز حتى 11 أغسطس/أب 2024.

وحسب الموقع الرسمي لأولمبياد باريس، ستبدأ مسابقة كرة القدم يوم 24 يوليو/تموز، أي بعد 8 أيام تقريبا من انتهاء بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة.