رياضة

مدرب منتخب الأرجنتين للشباب يخطط لاستدعاء ميسي للألعاب الأولمبية

Argentina v Australia - 2023 International Football Invitation
ميسي سبق له التتويج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم بأولمبياد 2008 (غيتي)
17/9/2023-|آخر تحديث: 17/9/202311:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)

فتح خافير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين للشباب الباب أمام إمكانية مشاركة النجم ليونيل ميسي وزميله أنخيل دي ماريا، المتوجين بكأس العالم 2022 في قطر، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 في حال تأهل المنتخب للبطولة.

وقاد ماسكيرانو الحصص التدريبية الأولى لمنتخب الشباب من أجل اختيار القائمة التي ستشارك في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، التي ستُقام في فنزويلا يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال ماسكيرانو -في مقابلة مع شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية- إن "إمكانية ضم 3 لاعبين كبار للمنتخب المشارك في الأولمبياد أمر رائع، وهناك لاعبون قادرون على اتخاذ قرارات معينة، ومن الواضح أن ليو (ميسي) وأنخيل (دي ماريا) من هذا النوع من اللاعبين مثل الباقين ممن تُوجوا بكأس العالم".

وأضاف "من الشرف لنا وجود ميسي ودي ماريا معنا في الفريق، لكن قبل ذلك يتعين علينا أن نجهّز فريقا قويا يكون قادرا على حجز بطاقة التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات".

ولن يمانع ماسكيرانو أن يتولى مواطنه ليونيل سكالوني مدرب الفريق الأول تدريب منتخب الأرجنتين الأولمبي في حال نجح في التأهل إلى باريس 2024.

وقال لاعب برشلونة الأسبق "إذا ما أراد سكالوني قيادة فريقي في الأولمبياد لن أقف في وجه ذلك، وسيكون له كل الحق في ذلك".

يُذكر أن ميسي ودي ماريا سبق لهما التتويج بالميدالية الذهبية مع منتخب الأرجنتين الأولمبي وذلك خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية 2008 التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، واللافت أن ماسكيرانو كان زميلا لهما في الفريق.

في تلك النسخة، فاز منتخب الأرجنتين على نظيره النيجيري في النهائي بهدف سجله دي ماريا في الدقيقة 59.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين 26 يوليو/تموز حتى 11 أغسطس/أب 2024.

وحسب الموقع الرسمي لأولمبياد باريس، ستبدأ مسابقة كرة القدم يوم 24 يوليو/تموز، أي بعد 8 أيام تقريبا من انتهاء بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة.

المصدر : مواقع إلكترونية