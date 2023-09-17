في الدوري السعودي.. تألق نيمار وركبة بنزيمة وتسمم محرز ورونالدو يفك اشتباكا

شهدت الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين العديد من الأحداث بعد العودة من فترة التوقف الدولية، لكن انطلاقة نيمار القوية مع الهلال طغت على استمرار الشراكة الناجحة بين كريستيانو رونالدو وساديو ماني وعلى هدف كريم بنزيمة "بالركبة" وحتى على إصابة رياض محرز بتسمم غذائي.

جميع ماقدمه الساحر نيمار جونيور أمام الرياض 🇧🇷 pic.twitter.com/UbLLPtPCs6 — تغطية مباريات الهلال 🎥🔥 (@mohd_media909) September 15, 2023

إطلالة مبهرة لنيمار

وشارك هداف البرازيل التاريخي نيمار لأول مرة مع الهلال بديلا في الدقيقة الـ63 أمام الرياض، ليساهم في تحويل النتيجة من 2-1 إلى 6-1، ومرر الدولي البرازيلي كرة حاسمة لمواطنه مالكوم، كما تسبب في ركلة جزاء وساهم في هدفين آخرين لناصر وسالم الدوسري.

شراكة رونالدو وماني

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني فسجلا معا للمباراة الرابعة على التوالي خلال الفوز 3-1 على الرائد، وفي هذه السلسلة تفوق النصر بـ3 أهداف على الأقل كل مباراة، ليعوض البداية السيئة للموسم بخسارته في أول مباراتين، ويتصدر رونالدو ترتيب الهدافين بـ7 أهداف، بفارق هدف واحد عن ماني والدوسري.

رونالدو يفض الاشتباك بنقطة الجزاء

وشهدت الدقائق الأخيرة في المباراة نفسها واقعة طريفة وغريبة حين اختلف محمد فوزير وزميله كريم البركاوي على تنفيذ ركلة جزاء رغم تأخر فريقهما الرائد 3-صفر، وأصر كل لاعب على التسديد، ولم يتمكن مدربهما إيغور يوفيتشيفيتش من حل الخلاف الذي استمر لدقائق، قبل أن يتعرض للطرد، وتدخّل رونالدو لفض الاشتباك بعد أن أجبر البركاوي على الابتعاد، ونفذ فوزير الركلة ببراعة على طريقة "بانينكا" ليقلص الفارق إلى هدفين.

محرز يقاوم التسمم

من جانبه، قال الجزائري رياض محرز إنه قضى ليلة في المستشفى بسبب طعام فاسد، لكن قائد منتخب الجزائر تحامل على نفسه ليساهم في اليوم التالي في فوز الأهلي 3-2 على التعاون، وتعويض الخسارة القاسية 5-1 من الفتح في الجولة الماضية، وصنع محرز الهدف الأول من ركلة حرة.

هدددددف!⚽

أول الأهداف للاتحاد من كريم بنزيما ⚽🔥 الأخدود 0 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/hWvcqYzVz3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2023

ركبة بنزيمة

أما الفرنسي كريم بنزيمة فوجد وسيلة جديدة للتسجيل بالركبة في فوز صعب للاتحاد بهدف نظيف على الأخدود، ليعوض خسارته في القمة أمام الهلال 4-3 قبل التوقف.

ويملك حامل اللقب 15 نقطة مثل الأهلي بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، ولدى النصر 12 نقطة في المركز السادس خلف الاتفاق والتعاون بنقطة واحدة.