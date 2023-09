فوز صعب لأرسنال وتعثر جديد لتشلسي في الدوري الإنجليزي

فك أرسنال عقدته المستعصية أمام إيفرتون بالفوز عليه في معقله للمرة الأولى منذ 6 سنوات، في حين تابع تشلسي بدايته المخيبة بتعادله السلبي أمام مضيفه بورنموث، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن جاره توتنهام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، في حين يتصدر مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة (15 من 15) بفوزه على مضيفه وست هام 3-1 أمس السبت.

وبذل أرسنال جهدا مضاعفا ليحقق أول فوز له على ملعب "غوديسون بارك" منذ عام 2017، ونجح في تحقيق مبتغاه بفضل الهدف الذي سجله مهاجمه البلجيكي الدولي لياندرو تروسارد إثر تمريرة من باكايو ساكا في الدقيقة 69.

وكان تروسارد دخل بديلا في الشوط الأول للجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تعرض لإصابة عضلية.

وعلى ملعب "فيتاليتي ستاديوم" على الساحل الجنوبي الإنجليزي، سنحت لتشلسي فرص عدة للتسجيل لكن قلب الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون والبديل كول بالمر القادم إليه هذا الموسم من مانشستر سيتي لم يحسنا استغلالها.

كما يدين تشلسي لحارس مرماه الإسباني روبرت سانشيز بالخروج بنقطة واحدة من المباراة، بعد إنقاذ مرماه من هدف أكيد لدى تصديه لمحاولة دومينيك سولانكي (الدقيقة 80).

وكان تشلسي أنهى الموسم الماضي في منتصف الترتيب وسيغيب عن المشاركة في أي مسابقة أوروبية، واستعد للموسم الحالي بإنفاق أكثر من 400 مليون دولار للتعاقد مع عديد من اللاعبين معظمهم من المواهب الشابة، كما تعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي لم يجد حتى الآن التوليفة المثالية لفريقه.

17 shots, 10 on target, but no goals on the south coast! 😮#BOUCHE pic.twitter.com/YXdwaBAMUg

— Premier League (@premierleague) September 17, 2023