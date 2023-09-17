فقد حسه التهديفي.. البرازيلي ريتشارليسون يلجأ لطبيب نفسي

يبدو أن النجم البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام يعاني من مشاكل نفسية أثرت عليه داخل الملعب، وأبعدته عن مستواه والأهم عن هز شباك الخصوم، ولهذا قرر اللجوء إلى طبيب نفسي.

وآخر مرة سجل فيها الدولي البرازيلي (سجل 20 هدفا للسيليساو في 45 مباراة) لمنتخب بلاده كانت في مونديال قطر 2022، ورغم فوز بلده الساحق -يوم الجمعة الماضي- بخماسية على بوليفيا، فإنه لم يسجل أي هدف واستبدله المدرب في المباراة، فخرج باكيا. كما أضاع فرصة سهلة في فوز منتخب البرازيل الصعب بهدف نظيف على بيرو.

وأكثر من ذلك، فريتشارليسون (26 عاما) سجل 4 مرات فقط في 40 مباراة لعبها مع السبيرز منذ التعاقد معه صيف 2022 مقابل نحو 70 مليون يورو قادما من إيفرتون في البريميرليغ، وهو الأمر الذي أقلقه ودفعه للحديث بصراحة إلى صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية.

وقال لاعب إيفرتون السابق إنه "سيعود إلى إنجلترا، ويطلب مساعدة من طبيب نفسني للعمل على حالتي الذهنية لأعود أقوى في المستقبل القريب".

وتابع "أعتقد أن المدرب سيختارني في التشكيلة للمباراة القادمة، وهذا ما سأعمل من أجل تحقيقه. يتعلق الأمر بالعودة إلى مستواي مجددا في توتنهام، سأجلس هذا الأسبوع وأتحدث معهم، أحتاج أن أعود إلى التسجيل والمشاركة أساسيا لاستعادة إيقاع المباريات".

وأضاف "في الملعب أنا لاعب جماعي وأساعد فريقي، في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد. أعتقد أن هذه المشكلة من خارج الملعب وهي التي تعيق تطوري في الملعب. على الرغم من أنك تريد أن تفعل الأشياء بشكل صحيح، فإن الأمر ينتهي خطأ".

وختم "سأواصل التركيز على النادي، مرت العاصفة، مررت بوقت مضطرب في الأشهر الخمسة الأخيرة خارج الملعب. الآن الأمور في نصابها الصحيح في المنزل. الأشخاص الذين كانوا يتوددون لي من أجل أموالي فقط أبعدتهم عني. الآن ستبدأ الأمور في التحسن، ومتأكد من أنني سأقدم أداء جيدًا في توتنهام، وسأجعل الأمور تحدث بطريقة جيدة مرة أخرى".

ويستضيف السبيرز صاحب المركز الثاني في البريميرليغ شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل.