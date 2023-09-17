شوهد جالسا على الأرض يتابع مباراة نجله.. غاب ميسي فتعرض إنتر ميامي لهزيمة ساحقة

في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، تعرض الفريق لأول خسارة منذ وصول "البولغا" بتعرضه لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم.

وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي من دون هزيمة بجميع المسابقات، وبدا الفريق متأثرا بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتلانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية.

ويقبع إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بنفس القسم برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، بفارق 7 نقاط عن مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.

وانتشر فيديو للبولغا وهو جالس على الأرض رفقة ولديه ماتيو وسيرو وهم يشاهدون مباراة لابنه البكر تياغو في أكاديمية إنتر ميامي.

وكان ميسي سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى الإكوادور بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، في حين غاب عن فوز "التانغو" الكبير على فنزويلا بثلاثية نظيفة.

الأسطورة ميسي مع ماتيو وسيرو في أكاديمية إنتر ميامي يشاهدون مباراة تياغو 😍🦩 pic.twitter.com/M8CqlgGJC0 — Messi Xtra (@M30Xtra) September 16, 2023