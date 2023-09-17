تمريرة بسرعة 112 كلم.. زياش يخطف الأضواء في ظهوره الأول بالدوري التركي

خطف المغربي حكيم زياش الأضواء في ظهوره الأول مع فريقه الجديد غلطة سراي، خلال مباراة الفريق ضد سامسون سبور في الدوري التركي لكرة القدم، وأسهم في تحقيق الفوز والتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف فنربخشة المتصدر.

وحقق غلطة سراي فوزا عريضا على سامسون سبور بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت أمس السبت في الجولة الخامسة من الدوري التركي، وشارك زياش في شوطها الثاني.

وكان النجم المغربي وراء تسجيل الهدف الرابع لغلطة سراي، الذي أمّن به زميله إيكاردي النتيجة لأصحاب الأرض، وخطف هذا الهدف بالتحديد الأنظار بسبب طريقة تسجيله.

ووصلت الكرة إلى زياش على الرواق الأيمن، حيث انطلق بها ودخل إلى العمق قبل أن يطلق تصويبة صاروخية استقرت أعلى الزاوية اليمنى لحارس سامسون سبور أوكان كوتشوك عند الدقيقة 67، وهو رابع وآخر أهداف غلطة سراي في المباراة.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم غلطة سراي قطع طريق الكرة وحولها بلمسة خفيفة برأسه باتجاه المرمى.

🟡🔴 Mauro Icardi, Hakim Ziyech'in şutuna kafa atarak topu ağlarla buluşturdu! #GSvSAM pic.twitter.com/nUmcQ2IHIL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 16, 2023

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن سرعة الكرة حينما سددها زياش بلغت 112 كيلومترا في الساعة، وهو الأمر الذي زاد من صعوبة تعامل حارس المرمى مع التصويبة.

وأوضح الموقع البريطاني أن هدف إيكاردي هو أفضل هدف تم تسجيله بالرأس خلال مباريات الموسم الحالي 2023-2024 في الدوريات الأوروبية.

وانضم زياش لنادي غلطة سراي يوم 19 أغسطس/آب 2023 قادما من تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتفاعلت جماهير الفريق بشكل لافت مع وصول زياش وكانت طريقة تقديمه غير معهودة في ملاعب كرة القدم.

وكان زياش ظهر على المدرجات في المكان المخصص لألتراس غلطة سراي بعد انتهاء مباراة الفريق وضيفه طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي، وقاد الدولي المغربي الاحتفالات بأول فوز في الموسم الجديد في تلك المباراة.

🦁 Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, RAMS Park'ta taraftarların içinde! #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/NIgnO1HdmL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 19, 2023

أما زميله إيكاردي، فقد رفع رصيده إلى 5 أهداف سجلها في 4 مباريات بالموسم الجديد من الدوري التركي، وبذلك يتشارك قمة هدافي المسابقة مع مامي تيام مهاجم قيصري سبور.