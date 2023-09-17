بيلينغهام صاحب "شخصية قوية".. أنشيلوتي يتغنى بنجمه الشاب

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم ثقته في قدرة لاعب الوسط جود بيلينغهام على التعامل مع سقف التوقعات المرتفع بعد تألقه في بداية حقبته مع العملاق الإسباني.

وقال بيلينغهام (20 عاما) لدى انضمامه إلى ريال في يونيو/حزيران الماضي، قادما من دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، إنه يرغب في إضافة المزيد من النجاحات لتاريخ النادي العريق الذي توج بطلا لأوروبا 14 مرة.

ويحتل اللاعب الإنجليزي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 5 أهداف بعد مشاركته في 4 مباريات، وتألق كذلك في فوز إنجلترا 3-1 على أسكتلندا وديا يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين يوم السبت "أنه يلعب في مسابقة دوري كبرى وفي ناد كبير. يبلي بلاء حسنا وهذا لا يفاجئني. يعاني اللاعبون الجيدون ذوو الشخصية القوية أقل قليلا من الآخرين".

وأضاف "أن شخصية اللاعب في المقام الأول وقبل المستوى، تعني أن ارتداء قميص كبير مثل قميص ريال مدريد لا يثقل كاهله".

وأثنى المدرب على حفاظ بيلينغهام على مستواه وأبدى اعتقاده أن اللاعب لن يتأثر بالاهتمام المتزايد.

وقال إنه "لاعب يحافظ على تركيزه وجاد جدا ومحترف جدا. ليس بالشخص الذي قد يفقد صوابه بسبب المديح".

وأضاف "يحافظ على مستواه ويتمتع بقوة بدنية كبيرة. لا أعرف عدد الأهداف التي قد يسجلها لكن عليه الحفاظ على هذا المستوى لأنه يساعدنا كثيرا على المستوى الهجومي".

ويستضيف "الملكي" ريال سوسييداد عاشر الترتيب، اليوم الأحد.