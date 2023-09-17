بعد أن كان قريبا من الموت.. ريكو حارس سان جيرمان يخطط لعودة سريعة لكرة القدم

"متى سأعود إلى كرة القدم؟"، هذا أول سؤال وجهه الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان لطبيبه، بعد أن استفاق من غيبوبة دامت 82 يوما إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وسقط حارس المرمى الإسباني من على حصانه يوم 28 مايو/أيار الماضي، بعد أن صدمته عربة يجرها حصان في أثناء مشاركته في حدث سنوي خلال قضائه إجازة في مسقط رأسه بإشبيلية، ونُقل حينها فورا إلى المستشفى.

واستفاق اللاعب من غيبوبته يوم 19 يونيو/حزيران الماضي، وغادر العناية المركزة في الخامس من يوليو/تموز الماضي.

وفي أول مقابلة صحفية له أجراها مع الموقع الرسمي للفريق الباريسي، قال ريكو (29 عاما) إن "عملية التعافي جيدة جدًا.. قرر الأطباء إعادتي إلى المنزل وإجراء الجزء الأول من التعافي في المنزل. سعيد بوجودي هنا مع عائلتي ومع أصدقائي.. كل يوم أشعر بأنني أفضل وأقوى".

وتابع من منزله في إشبيلية، حيث استقبل رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي الذي سافر إلى إشبيلية لإظهار دعمه لحارس إشبيلية السابق، أنه "لا يتذكر أي شيء، ولا حتى اللحظة التي حدث فيها كل شيء، ولا مرحلة الغيبوبة الاصطناعية في المستشفى".

El Presidente Nasser Al-Khelaïfi viajó a Sevilla para reunirse con @sergiorico25. 💪 La entrevista exclusiva de https://t.co/E8rIqd1Lua para conocer la salud de nuestro arquero. ¡Imperdible! 🎥 pic.twitter.com/fS7rpD3OAo — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 16, 2023

وكشف عن أن أول شيء فكر فيه عندما استعاد وعيه كان كرة القدم، وأوضح "لم يكن لدي أي مشاكل في الذاكرة، تذكرت جميع أقاربي وأصدقائي.. لذلك كانت أول فكرة جاءت إلى ذهني لعب كرة القدم. وهذا أول شيء سألت الطبيب عنه. من غير الممكن بالنسبة لي أن أفكر في أي شيء آخر غير كرة القدم.. حياتي كلها كانت تدور حول ذلك".

وعلى الرغم من مغادرته المستشفى قبل شهر واحد فقط، فإن ريكو وضع بالفعل موعدا محددا لتعافيه.

وختم بقوله إنه "يوم 22 من الشهر الجاري، سأجري اختبارا جديدًا لمعرفة كيفية استمرار تمدد الأوعية الدموية، ومعرفة إذا ما كان الطبيب يمنحني مزيدا من الحرية لممارسة بعض الرياضة، حتى أتمكن من ضبط جسدي وأتمكن من العودة إلى باريس. هدفي هو أن أكون مع الفريق مرة أخرى هذا العام قبل نهاية الموسم".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوليو/تموز الماضي أن ريكو كان سيموت على الفور في حال كانت الإصابة التي تعرض لها أعمق بمقدار نصف سنتيمتر.

وفاز ريكو المولود في إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع الفريق الأندلسي، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام الإنجليزي عام 2019.

ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة عام 2019 أيضا، قبل أن يصبح الانتقال رسميا عام 2020.

أُعير ريكو من الجانب الفرنسي إلى ريال مايوركا الإسباني يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن يعود إلى سان جيرمان الموسم الحالي. وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.