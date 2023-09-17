برشلونة يكتسح ريال بيتيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

اعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت بعدما حقق -أمس السبت- فوزا عريضا على ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة انفرد بها في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد الذي يستقبل اليوم الأحد ريال سوسيداد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة نفسها، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وقدم برشلونة أداء مميزا في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك وشهدت تألق الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، في أول مشاركة أساسية لهما مع الفريق، إذ سجل كل منهما هدفا ونال الأخير جائزة رجل المباراة.

ومنح فيليكس التقدم لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة من الوافد الآخر أوريول روميو داخل المنطقة، فحاول البرتغالي تسديدها "على الطاير" لكنها طالت عليه، قبل أن يتدارك ويتابعها بتسديدة من زاوية ضيقة ومن مسافة قريبة (25).

وتابع برشلونة ضغطه الهجومي واستطاع نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مضاعفة التقدم إثر تمريرة بينية من الدانماركي أندرياس كريستنسن سددها بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس البرتغالي روي سيلفا (32).

وعزز فيران توريس تقدم برشلونة بالهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة سددها بذكاء في الزاوية اليمنى للحارس البديل فرانسيسكو فييتيس (62).

وأضاف بديله البرازيلي رافينيا الرابع بتسديدة قوية إثر تمريرة من ليفاندوفسكي، قبل أن يختتم كانسيلو مهرجان الأهداف بالهدف الخامس بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة إثر تمريرة من ليفاندوفسكي (81).

فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد

وألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا، وسجل أهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).

وهي الخسارة الأولى لـ"روخيبلانكوس" هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين، وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدما إلى المركز الخامس.

ملخص المباراة المثيرة التي فاز فيها فالنسيا على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة 📺#ValenciaAtleti 3-0 pic.twitter.com/Cego5fMJ2u — LALIGA (@LaLigaArab) September 16, 2023

وخاض أتلتيكو مباراته الأولى في الدوري منذ ثلاثة أسابيع بعدما أُرجئت مباراته أمام إشبيلية في المرحلة الرابعة بسبب الطقس السيئ، قبل أن يدخل الدوري في عطلة بسبب المباريات الدولية.

وفاز أتلتيك بيلباو على قادش بثلاثية نظيفة على ملعب سان ماميس.

وسجل غوركا غوروسيتا (66) وأسيير فيلاليبري (68) والغاني إينياكي ويليامز (90) الأهداف.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الثالث مؤقتا برصيد 10 نقاط.