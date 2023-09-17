الأمين جمال يدخل قائمة أصغر الهدافين في تاريخ المنتخبات الكبرى
خطف اللاعب الواعد الأمين جمال الأضواء من الجميع خلال فترة التوقف الدولي التي خاضت فيها أغلب منتخبات كرة القدم في العالم مباريات رسمية أو ودية، وذلك بعد أول ظهور رسمي له مع المنتخب الإسباني الأول الذي نجح مسؤولوه في إقناعه بتمثيله رغم محاولات المغرب الاستفادة من خدماته.
ولعب الأمين جمال مباراة إسبانيا وجورجيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024" ليصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب "لاروخا".
🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
ولم يكتف الأمين جمال بذلك، واستثمر تلك المباراة وسجل باكورة أهدافه الدولية ليصبح أيضا أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني وهو بعمر 16 عاما وشهر واحد و26 يوما.
واللافت أن الأمين جمال لم يصبح أصغر من يسجل في تاريخ إسبانيا فحسب، بل على صعيد جل المنتخبات العالمية المعروفة في كرة القدم.
وفي ما يلي قائمة أصغر الهدافين في تاريخ عينة من المنتخبات الوطنية حول العالم بحسب موقع "غيف مي سبورت":
- البرازيل: أصغر هداف في تاريخ "السيليساو" هو الأسطورة الراحل بيليه، إذ سجل أول أهدافه يوم 7 يوليو/تموز 1957 في مرمى الأرجنتين بعمر 17 عاما و7 أشهر ويومين.
- الأرجنتين: أصغر هداف في تاريخ "التانغو" هو دييغو سيميوني الذي أحرز أول هدف له يوم 16 يوليو/تموز 1988 في مرمى السعودية بعمر 18 عاما وشهرين و18 يوما.
- فرنسا: أصغر هداف في تاريخ منتخب "الديوك" هو كيليان مبابي الذي هز الشباك لأول مرة يوم 31 أغسطس/آب 2017 في مرمى هولندا بعمر 18 عاما و8 أشهر و11 يوما.
- ألمانيا: أصغر هداف في تاريخ منتخب "المانشافت" هو جمال موسيالا الذي سجل للمرة الأولى يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في مرمى مقدونيا الشمالية بعمر 18 عاما و7 أشهر و15 يوما.
- إنجلترا: أصغر هداف في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" هو واين روني الذي زار الشباك لأول يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 في مرمى الدانمارك بعمر 17 عاما و10 أشهر و13 يوما.
- إيطاليا: أصغر هداف في تاريخ منتخب "الآزوري" هو ويلفريد غنونتو الذي سجل أول أهدافه الدولية يوم 14 يونيو/حزيران 2022 في مرمى ألمانيا وهو بعمر 18 عاما و7 أشهر و9 أيام.
- هولندا: أصغر هداف في تاريخ منتخب "الطواحين" الهولندية ريان بابل الذي أحرز هدفه الأول يوم 26 مارس/آذار 2005 في مرمى رومانيا بعمر 18 عاما و3 أشهر و7 أيام.
- الأوروغواي: أصغر هداف في تاريخ منتخب "السيليستي" هو بيدرو بترون الذي هز الشباك لأول مرة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1923 في مرمى باراغواي بعمر 18 عاما و4 أشهر و24 يوما.
- الكاميرون: أصغر هداف في تاريخ "الأسود غير المروضة" هو فابريس أولينغا، وأحرز أول أهدافه يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2012 في مرمى كاب فيردي بعمر 16 عاما و5 أشهر ويومين.
- كندا: أصغر هداف في تاريخ منتخب كندا هو ألفونسو ديفيز الذي سجل هدفه الأول يوم 8 يوليو/تموز 2017 في مرمى غويانا الفرنسية بعمر 16 عاما و8 أشهر و6 أيام.
- أيرلندا الشمالية: أصغر هداف في تاريخ منتخب أيرلندا الشمالية هو نورمان وايتسايد الذي فعل ذلك للمرة الأولى يوم 21 سبتمبر/أيلول 1983 في مرمى النمسا بعمر 18 عاما و4 أشهر و4 أيام.
- جمهورية أيرلندا: أصغر هداف في تاريخ منتخب أيرلندا هو روبي كين الذي سجل باكورة أهدافه الدولية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 1998 في مرمى مالطا بعمر 18 عاما و3 أشهر و6 أيام.
- أسكتلندا: أصغر هداف في تاريخ منتحب أسكتلندا هو دارين فليتشر الذي سجل أول هدف دولي له يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2003 في مرمى ليتوانيا بعمر 19 عاما و8 أشهر و9 أيام.
- كوريا الجنوبية: أصغر هداف في تاريخ كوريا الجنوبية هو هيونغ مين سون الذي سجل أول هدف دولي يوم 18 يناير/كانون الثاني 2011 في مرمى الهند بعمر 18 عاما و6 أشهر و10 أيام.
- الولايات المتحدة: أصغر هداف في تاريخ منتخب أميركا هو ريكاردو بيبي الذي أحرز أول هدف دولي له يوم 9 سبتمبر/أيلول 2021 في مرمى هندوراس وهو بعمر 18 عاما و8 أشهر.
- ويلز: أصغر هداف في تاريخ منتخب ويلز هو غاريث بيل الذي فتح عداد رصيده من الأهداف الدولية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2006 في مرمى سلوفاكيا بعمر 17 عاما وشهرين و21 يوما.
- نيوزيلندا: أصغر هداف في تاريخ منتخب نيوزيلندا هو كريس كيلن الذي أحرز هدفا دوليا للمرة الأولى يوم 21 يونيو/حزيران 2000 في مرمى فانواتو (من أوقيانوسيا) بعمر 18 عاما و8 أشهر و13 يوما.