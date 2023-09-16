ثلاث تمريرات من صلاح تمنح ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

مرّر النجم المصري محمد صلاح 3 كرات حاسمة قلبت تأخر ليفربول أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 3-1 -اليوم السبت- في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فمنح فريقه صدارة مؤقتة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ورفع ليفربول -الذي لم يخسر للمباراة الـ16 تواليا في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي- رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 12 لسيتي الذي يحلّ على ويستهام اللندني في وقت لاحق.

وفي غياب قلب دفاعه الموقوف الهولندي فيرجيل فان دايك، تخلّف "الحُمر" مبكرا بهدف حمل توقيع الكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (الدقيقة 7).

وتحسّن ليفربول في الشوط الثاني، وانتظر حتى الدقيقة 55 للمعادلة، عندما لعب البرتغالي ديوغو جوتا كرة في ظهر الدفاع إلى صلاح الذي مرّرها عكسية إلى الجهة اليسرى، تابعها الهولندي كودي خاكبو المتربص في المرمى الخالي.

وأصبح صلاح رابع لاعب يمرّر كرة حاسمة في 5 مباريات متتالية خارج أرضه في البريميرليغ.

وكان لافتا أن المدرب الألماني يورغن كلوب أخرج خاكبو بعد ثوان من تسجيله هدف التعادل.

خابكو يترجم تمريرة صلاح إلى هدف التعادل لصالح ليفربول#الدوري_الانجليزي #وولفرهامبتون_ليفربول pic.twitter.com/9XprXU7gVM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023

وصنع صلاح الهدف الثاني على نحو يشبه الأول، عندما تسلم كرة على الجهة اليمنى ولعبها أرضية إلى الظهير الأسكتلندي أندي روبرتسون فتابعها في المرمى (الدقيقة 85).

وفي الوقت بدل الضائع، مرر صلاح الكرة إلى الشاب هارفي إليوت الذي سددها في الزاوية البعيدة (الدقيقة 90+1).

وأسهم صلاح (31 عاما) -الذي يحمل ألوان ليفربول منذ 2017- في صناعة 200 هدف لفريقه في 223 مباراة بالبريميرليغ. والفرنسي تييري هنري (نجم أرسنال السابق) هو الوحيد الذي نجح بالوصول إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل (206 مباريات).