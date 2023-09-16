كامب نو في الصدارة.. أكثر الملاعب الأوروبية حضورا للجماهير بالموسم الماضي

قبل بدء هدمه مع نهاية الموسم الماضي 2022-2023، تصدر ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني قائمة الملاعب التي شهدت حضورا جماهيريا كثيرا في بطولات الدوري المحلي في أوروبا، وفق تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وحسب التقرير الذي أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ملعب "كامب نو" شهد حضور ما يقرب من 1.5 مليون مشجع خلال مباريات برشلونة في الموسم الفائت، الذي شهد تتويج "البلوغرانا" ببطولة الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه والأولى منذ موسم 2018-2019.

الرقصة الأخيرة في سبوتيفاي كامب نو 🎆🎇🏟️#LaLigaHighlights pic.twitter.com/oFUIfa8w9k — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 30, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن الرقم المذكور يتجاوز بكثير عدد الحضور الجماهيري المسجّل في أهم الملاعب الأوروبية مثل "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، و"سانتياغو برنابيو" ملعب الغريم ريال مدريد.

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري لملعب "كامب نو" في مباريات برشلونة بالدوري الإسباني 83 ألفا و498 مشجعا، متفوقا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، معقل بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني بالموسم الماضي، والذي وصل متوسط حضور الجماهير فيه إلى 81 ألفا و228 متفرجا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن الأرقام التي سجلها ملعب "كامب نو" تحققت، رغم أن المدرج الثالث لم يكن جاهزا لاستيعاب الجماهير، مما تسبب في انخفاض السعة الإجمالية للملعب من 99 ألفا و354 متفرجا إلى 95 ألفا و457 متفرجا.

وتفوّق ملعب "كامب نو" تفوقا واضحا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، الذي بلغ متوسط عدد الحضور الجماهيري فيه 56 ألفا و664 متفرجا في مباريات "الليغا"، ليوجد في المركز الـ13 من ناحية الحضور الجماهيري في أوروبا.

الملاعب العشرة التي حققت أعلى معدل حضور جماهيري في الدوريات الأوروبية المحلية في موسم 2022-2023:

1. كامب نو (برشلونة): 83 ألفا و498 متفرجا

2. سيغنال إيدونا بارك (بوروسيا دورتموند): 81 الفا و228 متفرجا

3. أليانز أرينا (بايرن ميونخ): 75 ألف متفرج

4. أولد ترافورد (مانشستر يونايتد): 73 ألفا و671 متفرجا

5. سان سيرو (إنتر ميلان): 72 ألفا و630 متفرجا

6. سان سيرو (ميلان): 71 ألفا و828 متفرجا

7. فيلودروم (أولمبيك مرسيليا): 62 ألفا و739 متفرجا

8. ملعب لندن (وست هام): 62 ألفا و462 متفرجا

9. ملعب الأولمبيكو (روما): 62 ألفا و38 متفرجا

10. ملعب توتنهام (توتنهام هوتسبير): 61 ألفا و585 متفرجا

من جهة أخرى، انتزع ملعب "أولد ترافورد" الصدارة من "كامب نو" في عدد الحضور الإجمالي بكل المباريات والتي تشمل الدوري والكأس المحليين والمنافسات الأوروبية.

هل يوجد هدف أفضل في شهر فبراير؟ ☄️ هدف أنتوني في مرمى برشلونة هو هدف الشهر! 👌🇧🇷#يونايتد pic.twitter.com/jmVObVUTu5 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 3, 2023

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري في "أولد ترافورد" مليونين و501 ألف و365 مشجعا، مقابل مليونين و325 ألفا و690 مشجعا لملعب "كامب نو".

الملاعب العشرة التي حققت أعلى معدل حضور جماهيري في كل المباريات محليا وأوروبيا بموسم 2022-2023:

1. أولد ترافورد (مانشستر يونايتد): 2501365 متفرجا

2. كامب نو (برشلونة): 2325690 متفرجا

3. سان سيرو (إنتر ميلان): 1973505 متفرجين

4. سان سيرو (ميلان): 1858006 متفرجين

5. ملعب الاتحاد (مانشستر سيتي): 1800534 متفرجا

6. الملعب الأولمبي (روما): 1784432 متفرجا

7. أليانز أرينا (بايرن ميونخ): 1773776 متفرج

8. سيغنال إيدونا بارك (بوروسيا دورتموند): 1694940 متفرجا

9. سانتياغو برنابيو (ريال مدريد): 1620138 متفرجا

10. ملعب لندن (وست هام): 1520907 متفرجا.