بعد ديبالا وبونوتشي.. رونالدو يرفع دعوى قضائية ضد يوفنتوس

قرّر البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب النصر السعودي) مقاضاة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، بسبب عدم حصوله على كامل مستحقاته الفترة التي دافع فيها عن ألوان فريق "السيدة العجوز".

وأكدت "لاغازيتا ديللو سبورت" أن رونالدو يطالب بـ 19.9 مليون يورو، وهي قيمة رواتبه المؤجلة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن محامي رونالدو طلبوا المستندات التي تثبت ذلك من مكتب المدعي العام في تورينو، وبعد الحصول عليها قرروا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد يوفنتوس.

وأشارت "لاغازيتا ديللو سبورت" إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا النجم السابق للفريق والذي انتقل إلى روما صيف عام 2022 فعل الأمر ذاته، وبعدها توّصل لاتفاق مع "السيدة العجوز" للحصول على رواتبه المتأخرة وقيمتها 3 ملايين يورو.

ويسعى أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى الحصول على مستحقاته المتأخرة، والذي وافق على تأجيلها عامي 2020 و2021 بسبب الأزمة المالية التي عصفت بيوفنتوس خلال فترة الوباء.

وأُوقف الدوري الإيطالي موسم 2019-2020 أكثر من 100 يوم بسبب كورونا وبالتحديد الفترة ما بين 9 مارس/آذار 2020 حتى 22 يونيو/حزيران من العام نفسه، ثم تقرر استئناف "الكالتشيو" خلف أبواب مغلقة حاله كحال جميع البطولات في أوروبا والعالم، وهو ما تسبب في نقص كبير بالإيرادات بسبب غياب الجماهير.

حينها وجد يوفنتوس نفسه مجبرا على التفاوض مع اللاعبين لتأجيل رواتبهم، وفعل ذلك للمرة الأولى بشكل جماعي عام 2020، وكرّر ذلك عام 2021 ولكن بشكل فردي بالحديث مع كل لاعب على حدة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو كان يتقاضى من يوفنتوس راتبا سنويا صافيا قدره 31 مليون يورو.

ودافع رونالدو عن يوفنتوس 3 مواسم الفترة ما بين يوليو/تموز 2018 حتى أغسطس/آب 2021، لعب خلالها "صاروخ ماديرا" 134 مباراة في جميع البطولات مسجلا 101 هدف وقدّم لزملائه 22 تمريرة حاسمة.

وخلال تلك الفترة، فاز رونالدو بالدوري مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وبكأس السوبر مرتين.

ويأتي قرار رونالدو بعد أيام من خطوة قضائية مماثلة لقائد يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي، الذي صعّد الموقف ضد النادي، ورفع دعوى قضائية ضده بسبب قرار فسخ عقده قبل عام واحد من نهايته ومن طرف واحد ودون موافقته، ليجد نفسه مجبرا على الرحيل لصفوف يونيون برلين الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.