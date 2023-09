بالفيديو.. الذكاء الاصطناعي يختار أفضل 10 مدربين في تاريخ كرة القدم

دخلت التكنولوجيا في كل مناحي الرياضة، وآخرها تصنيف الذكاء الاصطناعي لأفضل 10 مدربين في تاريخ كرة القدم.

لكن التصنيف الأول من نوعه وضع مشجعي الساحرة المستديرة في حيرة من أمرهم، بسبب مدى مطابقته للواقع، لأنه تجاهل بعض المدربين أصحاب الإنجازات العديدة والكبيرة في الكرة الحديثة، ومنهم الألماني يورغن كلوب والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وانحاز التصنيف الذي وضعته صحيفة "ميرور" البريطانية للمدربين الذين عملوا في إنجلترا بشكل كبير.

وفي ما يلي تصنيف أفضل 10 مدربين في تاريخ كرة القدم حسب اختيار الذكاء الاصطناعي:

امتدت مسيرته التدريبية لأكثر من 30 عاما، أصبح فيها أسطورة التدريب في بلاده لكونه أحد رواد وضع "تكتيكات" كرة القدم، إضافة إلى تتويجه بعديد من الألقاب مع فريق دينامو كييف، كما أشرف على تدريب منتخبي الإمارات والكويت.

ودرب الراحل لوبانوفسكي دينامو كييف في السبعينيات والثمانينيات، وقاده إلى إحراز بطولة الدوري في الاتحاد السوفياتي سابقا 8 مرات، وإحراز كأس الكؤوس الأوروبية عامي 1975 و1986، وأشرف على تدريب هذا الفريق والمنتخب الأوكراني في وقت واحد بدءا من عام 2000 وتوفي عام 2002.

لمع نجم روبسون مدربا لإيبسويتش تاون عندما قاده إلى إحراز كأس إنجلترا عام 1978 ولقبه الأوروبي الوحيد كأس الاتحاد الأوروبي عام 1981، ووصل أوج نجوميته عندما قاد منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي مونديال 1990 في إيطاليا وخسر بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

وقاد روبسون بعدها أيندهوفن الهولندي واكتشف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، ثم أشرف على سبورتينغ لشبونة وبورتو البرتغاليين وبرشلونة الإسباني وأحرز معه كأس الكؤوس الأوروبية عام 1997 قبل أن يختتم مسيرته مع نيوكاسل الإنجليزي.

عانى روبسون مرض السرطان وتوفي عام 2009.

هو بلا منازع المدرب التاريخي لفريق نوتنغهام فورست الإنجليزي الذي وضعه ضمن كبار الفرق الأوروبية وقاده لتحقيق أول لقب في تاريخه عندما فاز بكأس الأندية الأوروبية عام 1979 وكرر الإنجاز العام التالي 1980.

كما قاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الوحيدة في تاريخه موسم 1977-1978.

وتخطى الحدود ليفوز مع فورست بدوري أبطال أوروبا بمسماه القديم لأول مرة في تاريخ النادي لموسمين متتاليين بدأت موسم 1978-1979.

هو أحد أيقونات كرة القدم لاعبا ومدربا، وهو أسطورة هولندا وبرشلونة الإسباني.

طور الطرق الهجومية في كرة القدم الحديثة وأثر في كثير من المدربين، ومن أبرزهم الإسباني بيب غوارديولا.

فاز مدربا مع برشلونة بـ11 لقبا:

براعته التكتيكية ما زالت مصدر إلهام كثير من المدربين في القرن الحادي والعشرين.

قاد ساكي فريق ميلان الإيطالي إلى لقب كأس أوروبا مرتين متتاليتين عامي 1989 و1990، ووصل إلى نهائي كأس العالم مدربا لمنتخب إيطاليا في مونديال أميركا عام 1994.

تولى تدريب ليفربول عام 1959 واستمر 15 عاما حوّل فيها الفريق، ويرجع له الفضل في تحول "الريدز" إلى فريق كبير يحقق الألقاب المحلية والأوروبية واستمر إرثه إلى الثمانينيات.

عند وصوله، كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى فاستغنى عن 24 لاعبا ليبدأ ثورة أسفرت عن عودة ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز عام 1962 وتتويجه باللقب بعد عامين فقط من صعوده لأول مرة في 17 سنة.

عام 1965 قاد شانكلي الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة. وعام 1966، فاز النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز وتأهل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس.

وقاد ليفربول للفوز بالدوري وكأس الاتحاد الأوربي موسم 1972–1973، وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي.

