القيمة السوقية لأندية الدوري الإسباني تراجعت بـ 450 مليون يورو

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأندية الدوري الإسباني لكرة القدم -الموسم الحالي 2023-2024- بمئات ملايين اليوروهات مقارنة بالموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن القيمة السوقية لأندية "الليغا" انخفضت الموسم الجديد بنسبة 10% حيث وصلت إلى 4 مليارات و659 مليون يورو مقارنة بـ 5 مليارات و111 مليونا الموسم الفائت، بإجمالي هبوط بلغ 451 مليون يورو.

ورغم هذا الانخفاض بالقيمة السوقية، فإن هناك 5 أندية نجت من هذا الهبوط، بل على العكس تزايدت قيمتها السوقية مقارنة بموسم 2022-2023.

💸 LaLiga ⏬ El valor de las 20 plantillas de la máxima categoría ha pasado de 5.111 millones a 4.659 https://t.co/a0oKhEd0sX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 16, 2023

وجاء الريال على رأس هذه الأندية، إذ ارتفعت قيمته السوقية إلى 991 مليون يورو مقارنة بـ 923.45 مليونا الموسم الماضي بزيادة قدرها 67.55 مليونا خاصة بعد تعاقده مع الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند في صفقة بلغت 103 ملايين والذي يُعتبر أحد "جواهر كرة القدم الأوروبية العظيمة" وفق وصف الصحيفة.

وإلى جانب ريال يوجد جاره الصغير خيتافي الذي زادت قيمته السوقية من 118.9 مليون يورو إلى 125.2 مليونا بزيادة قدرها 6.3 ملايين، بالإضافة إلى الثلاثي الصاعد للدوري: لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس وغرناطة.

وكان برشلونة حامل اللقب من بين الأندية التي انخفضت قيمتها السوقية، حيث استقرت عند 814.3 مليون يورو بعد أن كانت 836.8 مليونا الموسم الماضي، أي أنها تراجعت بمقدار 22.5 مليونا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن فياريال كان أكثر أندية "الليغا" انخفاضا بالقيمة السوقية بمقدار 153.8 مليون يورو، إذ بلغت 209.7 ملايين بعد أن كانت 363.5 مليونا.

وإليكم القيمة السوقية لأندية "الليغا" موسم 2023-2024:

1. ريال 991 مليون يورو (بزيادة 67.55 مليونا)

2. برشلونة 814 مليون يورو (بانخفاض 22.5 مليونا)

3. أتلتيكو مدريد 442 مليون يورو (بانخفاض 92.3 مليونا)

4. ريال سوسيداد 397.75 مليون يورو (بانخفاض 43.95 مليونا)

5. إشبيلية 210.15 ملايين يورو (بانخفاض 22.45 مليونا)

6. فياريال 209.7 ملايين يورو (بانخفاض 153.8 مليونا)

7. ريال بيتيس 209.5 ملايين يورو (بانخفاض 36.9 مليونا)

8. أتلتيك بيلباو 202.7 مليون يورو (بانخفاض 19.75 مليونا)

9. فالنسيا 147 مليون يورو (بانخفاض 102.75 مليون)

10. أوساسونا 137.3 مليون يورو (بانخفاض 12.75 مليونا)

11. سيلتا فيغو 125.65 مليون يورو (بانخفاض 13.45 مليونا)

12. جيرونا 125.6 مليون يورو (بانخفاض 14.5 مليونا)

13. خيتافي 125.2 مليون يورو (بزيادة 6.3 ملايين)

14. ريال مايوركا 101 مليون يورو (بانخفاض 6 ملايين)

15. ألميريا 99.6 مليون يورو (بانخفاض 14.7 مليونا)

16. رايو فاليكانو 91.9 مليون يورو (بانخفاض 11.5 مليونا)

17. قادش 64.5 مليون يورو (بانخفاض 1.1 مليون)

18. غرناطة 64.3 مليون يورو (بزيادة 8.9 ملايين)

19. ديبورتيفو ألافيس 51.4 مليون يورو (بزيادة 15.32 مليونا)

20. لاس بالماس 49 مليون يورو (بزيادة 18.75 مليونا)