الدوري الإنجليزي.. سيتي ينتفض ويحافظ على العلامة الكاملة ويونايتد يواصل الخسائر

سجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند في الشوط الثاني ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ويفوز 3-1 على ويستهام يونايتد ويستعيد تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان ليفربول قد تصدر الدوري مؤقتا بعد الانتصار 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز، لكن سيتي تألق في الشوط الثاني، وحصد النقاط الثلاث ليستعيد القمة سريعا.

وبعد التعرض لضغط كبير، تقدم ويستهام بهدف في الدقيقة 36 بعدما أرسل فلاديمير سوفال كرة عرضية قابلها جيمس وارد براوس بضربة رأس داخل الشباك.

وأدرك دوكو التعادل بعد 43 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم سجل سيلفا من مدى قريب وهالاند في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب.

وبالفوز الخامس على التوالي، حافظ سيتي على العلامة الكاملة ليصبح رصيده 15 نقطة على القمة.

مانشستر يونايتد يواصل الخسائر

وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، خسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي بالتعثر 3-1 على أرضه في أولد ترافورد أمام برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت.

ورغم البداية القوية، تأخر يونايتد بهدف سجله داني ويلبيك في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 20.

ورد يونايتد بشكل جيد وكان يستحق التعادل قبل الاستراحة وكاد أن يدرك التعادل بواسطة راسموس هويلوند، المنضم في صفقة ضخمة هذا الصيف، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية، لكن تم إلغاء الهدف لأن الكرة تجاوزت خط الملعب قبل تمريرة ماركوس راشفورد نحو هويلوند.

واستغل برايتون هذا التدخل من حكم الفيديو، وأضاف الهدف الثاني بواسطة باسكال غروس بعد الاستراحة بقليل، ثم سجل جواو بيدرو الهدف الثالث ليزيد معاناة المشجعين في أولد ترافورد.

وقلص البديل التونسي حنبعل المجبري الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل 18 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

🇹🇳 التونسي حنبعل المجبري يسجل هدفاً عالمياً ويبعث برسالة لمدربه في مانشستر يونايتد فحواها "أنا موجود"#مانشستريونايتد_برايتون #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/9VIlkbsQBx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023

لكن برايتون حافظ على الانتصار ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات، ويحتل المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، في حين تراجع يونايتد للمركز الـ12 برصيد 6 نقاط.