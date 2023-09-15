بيع نادي إيفرتون المتعثر لشركة أميركية

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل المالك فرهاد موشيري إلى اتفاق -اليوم الجمعة- ببيع النادي لشركة "777 بارتنرز" الأميركية للاستثمار المباشر مقابل أكثر من 550 مليون جنيه إسترليني (685 مليون دولار)، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وأضاف النادي -في بيان- أن "777 بارتنرز"، ومقرها ميامي، توصلت لاتفاق بالاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني الإيراني موشيري والتي تبلغ 94.1% من أسهم النادي، ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة نهاية العام الجاري.

وقال جوش واندر المؤسس والشريك الإداري للشركة الأميركية "نحن سعداء للغاية بفرصة تشكيل جزء من عائلة إيفرتون، ونعتبر من الامتياز أن نتمكن من البناء على إرث وقيم النادي التي تدعو للفخر".

وكان إيفرتون على حافة الهبوط للدرجة الثانية خلال الموسمين الماضيين، ويقبع حاليا في المركز 18 من دون أي انتصار في أول 4 مباريات بالموسم.

وتستحوذ الشركة الأميركية على عدة أندية، مثل جنوة الإيطالي وستاندار لييغ البلجيكي، كما تملك أسهما في إشبيلية الإسباني وملبورن فيكتوري الأسترالي.

واشترى موشيري (أحد المساهمين السابقين في أرسنال) حصة في إيفرتون في البداية بلغت 49.9% عام 2016، وازدادت في مطلع 2022 إلى 94.1% بعد دفع أكثر من 100 مليون يورو.

Mr Farhad Moshiri has today issued the following correspondence to all Everton Shareholders. — Everton (@Everton) September 15, 2023

خسائر مالية

رغم إنفاق نحو 750 مليون يورو في الانتقالات لبناء التشكيلة منذ وصول موشيري، فإن إيفرتون ابتعد عن النصف الأعلى بجدول الدوري الممتاز وصارع الهبوط في المواسم الأخيرة.

وقال شون دايك مدرب إيفرتون إنه لا يعرف المجموعة الاستثمارية على الإطلاق، لكنه أصر على أن الصفقة لن يكون لها أي تأثير عليه أو على الفريق.

وهذا الوضع ليس جديدا على دايك، الذي كان مدربا لبيرنلي عندما استحوذت عليه شركة استثمارات أميركية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأقال نادي بيرنلي المدرب دايك في أبريل/نيسان 2022 قبل شهر من هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وقال دايك "كنت أتوقع أن شيئا ما سيحدث، لكني علمت بهذا النبأ مثلكم تماما. هناك مراجعات مستمرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. كان وضع بيرنلي مختلفا. إذ قاموا بهيكلة النادي".

وأضاف "لم أفز بما يكفي من المباريات (في بيرنلي)، ولم يكن الأمر يتعلق بالمسؤولين. نحن بحاجة للفوز بمزيد من المباريات الآن، على الرغم من أننا نلعب بشكل جيد".

وسجل إيفرتون خسائر مالية للعام الخامس على التوالي، وبلغت نحو 50 مليون يورو في موسم 2021-2022، بينما تزيد الخسائر الإجمالية في هذه الفترة على 430 مليون جنيه إسترليني.

ويخضع إيفرتون حاليا لتحقيقات في مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإنجليزي، لكن رئيس النادي بيل كينرايت قال -أبريل/نيسان الماضي- إنه واثق من التزام النادي بكل القواعد المالية.

ومن المقرر أن يمثل النادي أمام لجنة مستقلة الشهر المقبل للنظر في هذه المزاعم.

واستثمر إيفرتون في بناء ملعب جديد، وقال موشيري إنه سيتكلف 882 مليون يورو.

وذكر إيفرتون أن استثمارات "777 بارتنرز" ستدعم التوازن وتوفر "تمويلا كاملا" للملعب.