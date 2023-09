بيع نادي إيفرتون المتعثر لشركة أميركية

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل المالك فرهاد موشيري إلى اتفاق -اليوم الجمعة- ببيع النادي لشركة "777 بارتنرز" الأميركية للاستثمار المباشر مقابل أكثر من 550 مليون جنيه إسترليني (685 مليون دولار)، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وأضاف النادي -في بيان- أن "777 بارتنرز"، ومقرها ميامي، توصلت لاتفاق بالاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني الإيراني موشيري والتي تبلغ 94.1% من أسهم النادي، ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة نهاية العام الجاري.

وقال جوش واندر المؤسس والشريك الإداري للشركة الأميركية "نحن سعداء للغاية بفرصة تشكيل جزء من عائلة إيفرتون، ونعتبر من الامتياز أن نتمكن من البناء على إرث وقيم النادي التي تدعو للفخر".

وكان إيفرتون على حافة الهبوط للدرجة الثانية خلال الموسمين الماضيين، ويقبع حاليا في المركز 18 من دون أي انتصار في أول 4 مباريات بالموسم.

وتستحوذ الشركة الأميركية على عدة أندية، مثل جنوة الإيطالي وستاندار لييغ البلجيكي، كما تملك أسهما في إشبيلية الإسباني وملبورن فيكتوري الأسترالي.

واشترى موشيري (أحد المساهمين السابقين في أرسنال) حصة في إيفرتون في البداية بلغت 49.9% عام 2016، وازدادت في مطلع 2022 إلى 94.1% بعد دفع أكثر من 100 مليون يورو.

