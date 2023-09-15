الدوري الإيطالي يمنع ارتداء رقم 88 بسبب معاداة السامية

منعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اللاعبين من ارتداء القمصان التي تحمل رقم 88 بداية من الموسم الحالي 2023-2024 بسبب معاداة السامية.

وبررت الرابطة الحظر بأنه جزء من إعلان لمكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء البلاد، إذ إن الرقم 88 يستخدمه النازيون الجدد رمزا لهم.

والموسم الماضي 2022-2023، ارتدى كل من توما باسيتش (لاعب لاتسيو) وماريو باساليتش (لاعب أتلانتا) القميص رقم 88 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ونتيجة للقرار الجديد في الدوري الإيطالي، حصل باسيتش على القميص رقم 26، في حين يرتدي باساليتش الآن القميص رقم 8.

ويونيو/حزيران الماضي، علق رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي جرافينا على قرار حظر ارتداء القميص رقم 88 بقوله إن "عالم كرة القدم متحد في الحرب ضد معاداة السامية وجميع أشكال التمييز".

وكان المسؤولون الإيطاليون وقعوا إعلان نوايا لمكافحة معاداة السامية، التي تضمنت عدة إجراءات لمكافحة العنصرية في أعقاب بعض الأحداث التي وقعت الموسم الماضي.